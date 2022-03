Il denim conquista proprio tutti, anche i bambini!

Dopo un lungo inverno fatto di maglioni, cappotti sciarpe e cappelli, anche per i bimbi è arrivato il momento di abbandonare le cose calde per puntare sullo stile che solo il denim sa dare!

Sarà lui, infatti, a conquistare la scena della moda kids della bella stagione: dai giubbini ai jeans, dalle camicette alle salopette, tutto sarà all’insegna del denim.

Freschezza e comodità: il denim formato bambino

La nuova collezione Prénatal è tutta incentrata su colori allegri e forme vivaci e tra i capi più trendy per i bambini non mancano quelli in denim!

Foto Prénatal

Denim per tutte le età e tutte le occasioni, fin dalla linea baby (3-36 mesi) dove spicca la simpatica giacca con ricamo di Mickey Mouse, perfetta sopra ogni tipo di maglia, polo o camicia e in abbinamento a un paio di jeans.

Mango Kids gioca sull’effetto nostalgia e propone una salopette tanto semplice quanto perfetta, in denim con lavaggio classico: perfetta per scampagnate e divertimento!

Per le fashioniste ai primi passi non possono mancare i jeans con arricciatura in vita ed elastico, con fantasia denim zebrata, di Zara Kids…un tripudio di originalità!