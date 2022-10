Piumone o cappotto? Cosa va in quest’autunno 2022?

E’ arrivato il tempo di coprirci. L’autunno è alle porte e di conseguenza bisogna capire cosa bisogna indossare. Piumino o cappotto, quale è la tendenza della moda per la prossima stagione autunnale? Dalle passerelle la risposta è chiara: che sia l’uno o l’altro, a trionfare sono le linee extra large e i colori accesi. E’ questo che decretano le sfilate e gli stilisti per la prossima stagione autunno/inverno 2022-2023. Dunque, i cappotti oppure i piumini più trendy sono quelli oversize.

Il bomber dalla taglia comoda

Foto Prada

Il piumino è uno dei capisaldi delle stagioni fredde. Non tramonta mai, anche grazie alla vasta gamma di opportunità stilistiche che propone. Nella prossima stagione autunno-inverno 2022 2023, si è fatto notare per le dimensioni sempre più oversize. Bomber che avvolgono completamente, lunghi fino alle ginocchia e con dettagli sempre più particolari.

Il piumino ha una capacità unica di adattarsi a qualsiasi outfit, rendendoli cool, in questa stagione più che mai.

Non passano inosservate le proposte in passerella, dal bomber piumato di Prada a quello da aviatore di KHAITE, come anche la proposta trapuntata di Stella McCartney e quella con cappuccio di Versace. Hanno tutti un design originale ed eccentrico.

I cappotti dal volume extra

Foto Saint Laurent

Stesso principio anche per il cappotto proposto dalle passerelle per la prossima stagione autunnale. Tutti hanno come base la forma maxi, e non passano inosservati per il design, chi propone il vinile, chi il denim, chi inserisce il pelo sul collo e sulle maniche di modelli dal gusto vintage, chi punta su finte pellicce anni ’80 come ad esempio Saint Laurent o i montoni esageratamente grandi in teddy bianco di Rokh.

Con cappotti di questo genere non servirà avere dei look molto particolari, bastano loro per rendere unico il proprio outfit.