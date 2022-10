Laura Biagiotti: cosa indosseremo questo inverno tra scarpe, borse e abbigliamento

Le proposte della nuova collezione Laura Biagiotti sono sicuramente, fra quelle italiane, tra le favorite e maggiormente attese nel campo degli accessori: dalle scarpe alle borse sino all’abbigliamento niente manca mai all’appello, tanto che fare una selezione accurata risulta davvero difficile. La talentuosa stilista italiana ha segnato la storia della moda nel nostro Paese, questo è un dato di fatto, ecco perché noi di Pourfemme abbiamo deciso di provarci ugualmente. E ci siamo riusciti!

Nata a Roma nel 1943, Laura Biagiotti fece il suo esordio nel mondo della moda da giovanissima: figlia di Delia Soldaini Biagiotti, la quale già possedeva un atelier, a 23 anni firmò la sua prima collezione di pret-a-porter per la maison Schuberth. In brevissimo tempo arrivarono collaborazioni con altri grandi nomi della moda, da Roberto Capucci a Rocco Barocco.

La maison che porta il suo nome fu poi fondata nel 1972, da subito motivo di grandi consensi. Negli anni ’70 la donna era già una vera icona di stile, tanto che l’artista francese René Gruau scelse proprio lei come sua musa. Basti pensare che nel 1995 fu la prima stilista italiana a sfilare a Mosca, al Cremlino. Insomma una carriera costellata di successi ed innumerevoli riconoscimenti, resa eterna dall’omonimo brand tutt’oggi amatissimo.

Vediamo ora insieme i modelli di punta della collezione pensata secondo le tendenze moda per l’autunno-inverno 2022/23.

Abbigliamento Laura Biagiotti: una silhouette sinuosa ed iperfemminile

Laura Biagiotti ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda con le sue sfilate. Parliamo di linee d’abbigliamento che hanno sempre celebrato una “donna bambola”, così come è stata definita la silhouette tipica dei suoi modelli, abiti e coordinati ariosi e svolazzanti intorno al corpo, sempre molto raffinati.

La stilista ha sempre avuto una predilezione per forme iperfemminili: in ogni collezione il leit-motiv dei capi continua ad essere la ricercata raffinatezza, espressa in colorazioni brillanti o tinte pastello perfettamente in linea con i colori moda dell’autunno-inverno. Non mancano poi abiti da sera più sofisticati, come ad esempio i modelli in tessuti preziosi come quelli laminati in color oro di quest’anno.

Knitted dress e total red: vietato passare inosservate

Foto Instagram @laurabiagiotti

Impossibile non notarlo: il rosso scarlatto è tra le prime tendenze dell’autunno e, come possiamo ben notare dallo scatto poco sopra, si indossa da capo a piedi. Meraviglioso e graditissimo ritorno lo knitted dress in lungo, che avvitato grazie alla maxi cintura ci porta un esempio azzeccato in quanto a come indossare il cardigan questa stagione, in maxi lunghezza e del medesimo colore.

Cappotto e gonna coordinati: continua la passione per le stampe

Foto Instagram @laurabiagiotti

Ton sur ton sì, ma in fantasia: regnano i rombi su questo coordinato caldissimo, nei toni neutri del panna e del beige. Il cappotto lunghissimo si abbina perfettamente alla minigonna di tendenza, valorizzata da collant stampate e spezzata dal micro top in maglia.

Le scarpe Laura Biagiotti: classiche e raffinate

Le scarpe Laura Biagiotti si sono distinte nel corso degli anni per forme e ispirazioni originali. Cuore di tutte le sue proposte sono sicuramente le décolleté ed i sandali eleganti caratterizzati da applicazioni preziose, su tacchi alti e, in alcuni casi, altissimi.

Onnipresenti nelle collezioni anche scarpe casual o sportive: le slip on e le sneakers si contraddistinguono per le loro nuances neutre in tinta unita, spesso impreziosite da inserti gioiello. In inverno, poi, gli stivali sfoggiano alti plateau interni e si alternano a forme androgine di carattere come quelle dei biker boots.

Ankle Boots di colore chiaro: un’apprezzatissima (ri)conferma

Foto Credits | Laura Biagiotti

Tra le tendenze dell’autunno a tema stivali gli ankle boots sono i nostri preferiti: quelli declinati nelle nuances più chiare, candide e neutre, sono stati una vera ossessione lo scorso inverno e continuano ad esserlo anche quest’anno. Questi di Laura Biagiotti non sono solo eleganti, ma anche comodissimi. Ciò grazie al discreto plateau che accompagna un tacco largo e comodo, ed ai dettagli dorati che spiccano sul design.

Il mocassino: per chiudere in bellezza una mise dallo stile Preppy

Foto Credits | Laura Biagiotti

Amatissimo -anche- dalle celebrities, un grande trend per la stagione fredda è senza ombra di dubbio lo stile collegiale: si chiama Preppy Style, e non vi è davvero modo migliore di interpretarlo se non indossando un paio di mocassini.

Mocassini con plateau oppure nella loro versione più classica poco importa, sarà sufficiente vantarne un paio nel proprio guardaroba! Quelli in camoscio di Laura Biagiotti sfoggiano un bel carrarmato su suola bicolore, e sono resi ancor più raffinati dalla fibbia color ottone posta sul davanti.

Le borse Laura Biagiotti per l’inverno 2022/23

A completare le collezioni Laura Biagiotti troviamo borse da sogno, dove tinta unita e fantasie vivaci si alternano in pellami di prima qualità: vi troviamo creazioni minimal chic e pezzi più originali da scegliere tra modelli a mano, tracolle, secchielli, pochette gioiello e clutch ultra glamour. Troveremo tra di esse le borse dell’autunno-inverno? Noi crediamo di sì.

Red LB BAG Midi in Stampa Cocco: è lusso allo stato puro

Foto Credits | Laura Biagiotti

Quest’inverno l’iconica LB BAG si veste con la texture cocco ed il finish laccato: ideata per il quotidiano e per tutte le donne aggiunge un tocco in più a qualsiasi oufit, rendendolo sin da subito più ricercato.

Noi l’abbiamo scelta in rosso-bordeaux, compreso il manico che riproduce il logo e la tracolla removibile.

Black LB BAG Midi: iconica e giocosa

Foto Credits | Laura Biagiotti

Stesso modello, stessa misura ma questa volta la nuance dominante è il sempiterno nero: la stampa questa volta fa riferimento alla “logo-mania” tanto in voga negli ultimi tempi, aderendo a quella tendenza che porta in alto le borse dal maxi logo.