Logo maxi, stile big: le borse della primavera che amiamo sono queste

Una borsa per ogni stagione, è questa la regola. Nella primavera 2022 sono tantissime le tendenze, come ad esempio le micro bag, un vero concentrato di charme, ma una più di tutte sarà quella che ci farà urlare “lo voglio!”: parliamo delle borse con maxi logo in evidenza!

Eccessive, glamour all’ennesima potenza e vistose, queste borse non passano di certo inosservate e sono le protagoniste indiscusse dei look primaverili.

Le it-bag che ci fanno sognare sono maxi logo!

Le borse con maxi logo sono una vera chicca per le fashioniste, un accessorio imprescindibile se si vuole avere uno stile unico e indimenticabile.

Le più grandi maisons della moda hanno dato sfogo alla fantasia creando modelli davvero originali che non vediamo l’ora di indossare, magari con un blazer oversize.

Fendi propone un modello incredibile a mezzaluna con logo maxi in metallo che spicca su tutto il resto in modo elegante. Questa borsa si abbina alla perfezione con un look vintage e quindi scegliamo una delle tendenze moda anni ’90 che torneranno in primavera!

Non solo borse a tracolla, quindi, ma anche e soprattutto borse che fanno capire subito di che pasta siamo fatte! Le amiamo alla follia con dei leggings effetto pelle, scarpe con tacco e giacca cropped: deliziose.

Ne esiste un modello per ogni outfit, dai color block alle tinte neutre e delicate come quelle dei vestiti in maglia che delineano la silhouette. Tod’s punta tutto sulla pelle e sulle forme tondeggianti per la sua borsa con maxi logo: gialla come il sole estivo e con logo marchiato tono su tono.

Dalle pochette alle tote bag, dalle tracolle alle baguette, come potremmo mai resistere alle borse con maxi logo in bella vista? O per meglio dire…perché dovremmo resistere?