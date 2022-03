Leggings effetto pelle, protagonista dei look di fine inverno

È vero, la primavera sta arrivando, ma intanto dobbiamo fare i conti con gli ultimi sprazzi di freddo che l’inverno ci sta amichevolmente lasciando. Non è più tempo di maglioni pesanti ma non ancora quello dei top e pantaloni a vita bassa…ecco allora spuntare il capo perfetto per questa transizione: i leggings effetto pelle.

Cool all’ennesima potenza questi leggings sono un vero e proprio passepartout della moda a cavallo tra le stagioni e ci permettono di creare outfit indimenticabili e grintosi.

Vediamo allora quali sono gli abbinamenti leggings più chic del momento!

Non possiamo non innamorarci dei leggings in pelle

Li amiamo e non ce ne vogliamo liberare per niente al mondo, al contrario li sfoggiamo con orgoglio in questo fine inverno perché i leggings effetto pelle sono davvero un must!

Quelli di Calzedonia color ghiaccio, per esempio, si abbinano alla perfezione a maglioncini leggeri e giacca biker, con un contrasto di colori-non-colori che adoriamo.

Foto Calzedonia

Tuffandosi a capofitto in una dei ritorni più potenti degli ultimi anni, quelli dei leggings a staffa, Tezenis propone un modello super aderente a vita alta con le ghette. Da indossare con sneakers e felpa per creare un look urban comodo e stiloso, oppure con scarpe con il tacco e bomber smanicato per un outfit di tendenza.

Foto Tezenis

Il colore non abbandona la moda, al contrario anche per quanto riguarda i leggings sono molte le nuance da scegliere. Quella cammello di Goldenpoint è l’ideale per creare un look chic dal sapore intellettuale: il top sarebbe abbinarli a un cappotto Schiaparelli come quello indossato da Chiara Ferragni a Parigi!