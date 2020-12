7 abbinamenti fashion con i leggings per l'inverno

In inverno sono tantissime le donne che cercano in tutti i modi di combattere il freddo alle gambe. Alla collant, spesso ancora troppo velate per le più freddolose, molte preferiscono i leggings.

In commercio ne esistono di diverse tipologie e adatti a tutte le esigenze. Da quelli termici, per evitare i geloni alle ginocchia, a quelli colorati e iper stilosi, non vi resta altro da fare che aprire i vostri siti preferiti e scegliere i leggings perfetti per voi.

Una volta scelti, però, con quali capi abbinarli? I leggings, a dir la verità, stanno bene un po’ con tutto. Sono perfetti per le più sportive, con felpe oversize e sneakers, e per le più bon ton, abbinati a vestitini e stivali.

Leggi anche È arrivata la collaborazione The North Face x Gucci

Ecco quindi alcuni outfit da realizzare con i leggings.

Leggings colorati con bomber e décolleté

Emili Sindlev è una vera e propria icona di stile. I suoi outfit sono fuori dal comune e di ispirazione per tantissime influencer.

Se siete audaci come lei, potete scegliere un modello colorato da abbinare a scarpe décolleté a contrasto e bomber crop e oversize.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Abbinali con i blazer

Che sia quelle rubato dall’armadio di vostro padre, o quello scovato in un negozio dell’usato, il blazer potrebbe essere il vostro migliore amico da indossare con i leggings.

A fantasia o più sobrio, il blazer è il capo perfetto da indossare anche in inverno.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Leggings abbinati a vestiti senza maniche e stivali sopra il ginocchio

Un altro abbinamento perfetto per l’inverno, e per sfruttare i vostri leggings preferiti, è quello con i vestiti senza maniche, o maxi gilet, e gli stivali sopra il ginocchio.

Per riuscire a sopravvivere al freddo, vi basterà abbinare il vostro abito senza maniche ad una maglione a collo alto o ad una maglietta pesante a maniche lunghe.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Cappotto lungo e sneakers

Come già detto i leggings stanno bene un po’ con tutto. Vi proponiamo di abbinarli, per un look più sporty e street style, con un maxi cappotto lungo fino alle caviglie e un paio di sneakers.

Se siete iper freddolose, potete prendere spunto dalla ragazza in foto e scegliere un vestito lungo, magari in lana o in cashmere.

Foto Getty Images | David Dee Delgado

Leggings e maxi camicia bianca

Le camicie, soprattutto quelle con colletti importanti, sono ormai diventate un must have. Bisogna averne almeno una nell’armadio. Se la vostra camicia preferita è over potreste pensare di abbinarla ad un paio di leggings neri, o anche colorati.

Una volta composto questo look, piuttosto semplice, potrete arricchirlo con gli accessori. Dai gioielli in oro e argento ai bucket hat, dalle chains bag alle stringate, vi basterà scegliere gli accessori del vostro cuore per dare subito un tocco personale al vostro outfit.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Crop top anche in inverno

Amate i crop top? Bene, siete nel posto giusto. Se avete voglia di indossarli anche in inverno, fatelo, scegliendo però dei capi realizzati in tessuti caldi e pesanti.

Per completare l’outfit potrete decidere di abbinarci un bel capotto, magari da chiudere con una cintura, e un paio di combact boots o di anfibi, per un look rock e ultra chic.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Leggings e cardigan

Il cardigan è un capospalla da avere assolutamente quest’anno e che detterà tendenza anche nei prossimi anni. Per abbinarlo ai leggings potete scegliere di puntare sulla semplicità, indossando una semplice maglietta bianca, o puntare sui colori a contrasto, scegliendo leggings e cardigan iper colorati.

Anche qui, a completare il look, potrete indossare i vostri stivali preferiti e una bella borsa mini o a mano.