L’autunno è arrivato e il primo vento freddo è già tra noi. Il cardigan può essere un potente scudo contro l’abbassamento delle temperature (e anche fashion!) e mentre le prime foglie cadono, apriamo i nostri cassetti e guardiamo tutti i modelli di cardigan che possono fare al nostro caso. Super sottili come una seconda pelle, bulky, pesanti e vaporosi per fare scena, o super ingioiellati per un tocco extra di lusso. Molti gli abbinamenti possibili e gli stili da creare.

Foto Getty Images | Donell Woodson

Cardigan extra fini, come una seconda pelle

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Con un cardigan autunnale extra sottile in lana merino o in cachemire il tepore è assicurato, e non solo. Lo stile risulta molto pulito e si presta a numerosi abbinamenti. I cardigan fini e sottili possono infatti essere infilati direttamente nei pantaloni o nei jeans e diventano paragonabili ad una t-shirt a maniche lunghe.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Se preferite lasciarli aperti allora indossateli sopra un top in seta lucido e leggero. Passerete con disinvolture da uno street style ad un bon ton style.

Cardigan alla francese, evviva il bon ton

Foto Getty Images | Christian Vierig

Trasferiamoci in Francia per una tendenza cardigan autunnale che si fa largo anche in Italia. I cardgan alla francese sono di solito corti, con lo scollo a V, e maniche dai volumi pieni. Morbidi e voluttuosi stanno benissimo su jeans per via del taglio corto, ma anche sui vestitini midi e longuette. Colori pastello ma anche immancabile black & white, un passepoartout per l’autunno 2020.

Knitwear, cardigan morbidi e grossi a tutto colore

Foto Getty Images | Christian Vierig

Fare a maglia è oggi cool più che mai. Grossi cardigan dalle forme non canoniche e dai colori più vibranti affollano le vetrine e i social: una vera e propria knit-mania e noi non possiamo esserne più contente.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Se le forme non sono lineari ma anzi abbondanti e voluminose, questi maglioni e cardigan andranno abbinati con abiti lineari e sottili, oppure con il solito top liscio.

Foto Getty Images | Pascal Le Segretain

Con i jeans assumono un tono sicuramente più urbano, ma abbinati su una gonna di raso e un tacco alto costruiscono uno style tremendamente glamour ed elegante. D’obbligo una super pochette, per completare l’outfit.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Cardigan autunnali, il dettaglio gioiello che colpisce

Foto Getty Images | Victor Boyko

Bottoni gioielli, maniche a sbuffo, tagli geometrici particolarmente accentuati, spille e passamanerie. Il cardigan non ha più nulla di convenzionale se si presenta con uno di questi dettagli. Cercate allora anche voi il maglioncino che faccia la differenza, quello che non avete nell’armadio o quello a cui potete dare una nuova veste, cambiando anche semplicemente un bottone.

