Dimmi il tuo segno zodiacale e ti dirò...il tuo look ideale!

Non esistono regole fisse in questo campo, ma a quanto pare esisterebbero dei look perfetti per ogni segno zodiacale. Hai mai pensato, cara amica del Leone, che il colore perfetto per il tuo look è il rosso intenso? Diverso, invece, è il discorso per la Vergine: per rappresentare al meglio questo segno zodiacale, non potrai fare a meno del black and white. Lo stile sporty chic è del Toro, mentre quel tocco di etno-chic lo conquista il Cancro. Scopriamo insieme quali sono i look per ogni segno zodiacale!

Il look dell’ariete

Foto Getty Images | Jason Merritt

Passionale, deciso e coraggioso: se sei del segno dell’Ariete, hai sicuramente tanta energia da vendere. Qual è, quindi, il look ideale per una donna dal carattere forte e con grande passionalità come caratteristica? Procurati una gonna di pelle di tendenza e scegli se abbinarla ad una camicia in sfumature tenui oppure ad un crop top per un look più ribelle ma comunque elegante. Il pizzico di bon ton, infatti, non deve mai mancare! Completa il look con delle scarpe di tendenza a punta per uno stile ancora più chic.

Toro: quali sono i must?

Foto Getty Images | Fernanda Calfat

A tratti ribelle, a tratti pantofolaio e giocherellone: se sei del segno del Toro, sarai sicuramente alla ricerca del look perfetto che rappresenti al meglio il tuo segno zodiacale. Ami stare a casa, dedicarti alla famiglia e agli amici, quindi il tuo look ideale non può che essere lo sporty chic! Outfit grintosi e sbarazzini composti da joggers e sneakers, senza rinunciare a quel tocco di classe. Infatti, vestire sporty chic per te risulterà molto naturale: grazie alla tua creatività, avrai sempre più voglia di mixar capi d’abbigliamento più eleganti e capi più sportivi. Passerai con disinvoltura da una sneakers ad un tacco chic.

Lo stile perfetto del segno Gemelli

Foto Getty Images | Alberto E. Rodriguez

Dal carattere versatile e curioso, il segno del Gemelli si adatta facilmente ad ogni contesto e mostra sempre molta passionalità ed intelligenza. Quali sono i look più adatti alle donne di questo segno? Quelli dall’ispirazione casual ma molto chic, perfetti per essere indossati al lavoro ma anche per un’uscita in allegria con le amiche: punta molto sulle gonne a tubino corte e midi, la scelta ideale in coordinato con top dai dettagli gioiello o con calzature flat bon ton come le ballerine per ottenere degli outfit glamour ma non troppo impegnativi.

Cancro: il look ideale

Foto Getty Images | Frazer Harrison

Le donne del Cancro sono passionali in amore, molto legate alla famiglia ma anche pronte a prendere il volo e lanciarsi in nuove avventure. Ti ritrovi perfettamente in questa descrizione, vero? E sei anche molto fortunata, perché il tuo look ideale ha la fortuna di ispirarsi a tantissime tendenze di stagione! Quindi via di capi stampati e motivi floreali, aggiungi quel pizzico di stile etno-chic per un look ancora più ribelle e romantico allo stesso tempo. Il romanticismo ti rende una donna forte e di carattere, quindi esterna tutta la tua energia anche in fatto di moda.

Red passion per il Leone

Foto Getty Images | Jon Kopaloff

Il Leone è il segno zodiacale legato a un carattere molto forte, alla voglia di primeggiare ed essere indipendenti, dei veri leader dalla grande passionalità. La parola chiave del look iedale per questo carattere, quindi, è indiscutibilmente il red passion. Sì, il rosso dal carattere forte e deciso rappresenta al meglio le caratteristiche del segno zodiacale del leone! Privilegia il rosso in tutte le sue sfumature tenui o più intense. Puoi tranquillamente giocare con gli abbinamenti: scegli outfit da lavoro con jeans e dècolletès rosse a contrasto, mentre per le occasioni più chic punta su minidress rosso fuoco con accessori neri abbinati oppure beige e sarai le più seducenti.

Vergine: il black and white

Foto Getty Images | Kevork Djansezian

Il segno della Vergine si caratterizza per la sua metodicità e precisione, per questo un tipo di look particolarmente adatto alle donne nate sotto questo segno è quello in black & white. Qualsiasi capo decidi di indossare, dal minidress al pantalone a zampa a vita alta, saprai portarlo con elegenza e raffinatezza. Ovviamente, è importante dare un tocco di luce al look, quindi gioca molto con la scelta degli accessori!

Il tulle per la Bilancia

Foto Getty Images | Vittorio Zunino Celotto

Le donne della Bilancia hanno grande senso artistico, creatività e voglia di fare. Qual è il capo icona per questo segno? Senza ombra di dubbio la gonna di tulle. Un articolo femminile adorato da tantissime fashion addicted dall’animo sentimentale, è perfetto per realizzare dei look romantici. La tua creatività, però, non ti impedirà di arricchire il look con un tocco rock glam abbinando una giacca biker nera e dècolletès in tinta.

Il look per lo Scorpione

Sei testarda, sei molto istintiva e ami seguire molto le tenenze di stagione, in qualsiasi campo. Per te che sei dello Scorpione ti suggeriamo di optare per outfit vintage e moderni allo stesso tempo, quindi privilegia quei pantaloni o gonne a vita alta e completa il look con crop top o capi d’abbigliamento con fantasie trendy. Per le occasioni più eleganti, mostra tutta la tua sensualità con un abito asimmetrico!

Il look ideale per il Sagittario

Foto Getty Images | Frazer Harrison

Le donne sognatrici del segno del Sagittario adorano viaggiare e sperimentare ogni giorno stili diversi. I look più adatti a te? Quelli dalla rigorosa ispirazione boho ed etno chic. I capi boho-chic sono realizzati con ricami in pizzo o con applicazioni multicolor a seconda della stagione, coordinati fashion e sbarazzini da completare con sandali alla schiava, trend fashion della stagione estiva, con infradito gioiello o con pom pom. Un look con cui non passerai certamente inosservata!

Il Capricorno e le nuance eccentriche

Foto Getty Images | Scott Gries

Hai fiducia e onestà da vendere, nonostante il tuo carattere un po’ chiuso e taciturno in alcune situazioni. Il segno zodiacale del Capricorno, nonostante abbia caratteristiche di questo tipo, vanta tantissima concentrazione e voglia di crescere sia personalmente che professionalmente. Per tale motivo viene definito come un segno zodiacale determinato, ed ecco che le tonalità da privilegiare per la scelta dei tuoi look saranno il blu cobalto, il verde smeraldo, il giallo sole e il magenta.

Lo stile dell’acquario

Foto Getty Images | Pascal Le Segretain

L’Acquario si caratterizza per un forte senso di libertà, la saggezza e una creatività senza paragoni. Il look più adatto per te, amica dell’Acquario, è ispirato ai colori dell’estate, quindi colorati ed eccentrici: punta su abiti corti, come shorts di jeans e playsuit di tendenza, per uno stile ancora più romantico privilegia gli skater dress, perfetti per ogni occasione!

Total black per il pesci

Foto Getty Images | Christian Vierig

Le donne dei Pesci sono grandi sognatrici, sono dolci e sensibili, ma anche forti e coraggiose quando è necessario. Un tipo di look particolarmente indicato per le fashioniste di questo segno è quello in total black, dal carattere forte e deciso: punta su jumpsuit neri e abbinali a scarpe beige oppure rosse per essere più audace. Preferisci minidress o abiti in nero per le occasioni importanti e opta per i chiodi di pelle nelle giornate invernali in cui vorrai sentirti più audace. Con questo tipo di outfit ti sentirai pienamente a tuo agio in qualsiasi contesto!