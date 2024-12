La ricetta perfetta del baccalà fritto croccante: un piatto goloso e irresistibile che sorprende

Il baccalà fritto croccante è un piatto che, con la sua semplicità, conquista facilmente tutti i palati (anche i più esigenti). Dal profumo davvero avvolgente, con la sua crosticina dorata si scioglie facilmente in bocca, rappresentando una vera delizia per chi ama le ricette tradizionali.

Si tratta di un piatto perfetto per una cena in famiglia o tra amici, così come per un pranzo o cena festivi o come antipasto sfizioso. Scopriamo insieme la ricetta perfetta del baccalà fritto croccante, piatto goloso e irresistibile che sorprende.

La ricetta della nonna del baccalà fritto impanato senza pastella

Il baccalà è un secondo piatto di pesce, perfetto da consumare anche durante la cena della Vigilia o per il pranzo di Natale. È un piatto facile da realizzare, particolarmente sfizioso e che si prepara, principalmente, con baccalà e farina. A conquistare è proprio la sua fragrante crosticina. Esiste anche la possibilità di preparare la ricetta del baccalà fritto in pastella croccante ma, in questo caso, bisognerà immergerlo in una miscela di farina e acqua, prima di friggerlo. La preparazione della semplice ricetta della nonna del baccalà fritto impanato senza pastella richiede, invece, appena dieci minuti, oltre ai dieci di cottura. Ecco gli ingredienti per quattro persone.

Ingredienti:

500 grammi di baccalà

Farina 00 q.b.

Lime o limone q.b.

Pepe nero q.b.

1 litro di olio di semi di arachide

Preparazione:

Per preparare il baccalà fritto, prima di tutto sciacquate il pesce e asciugatelo, attentamente, con della carta da cucina. Scaldate, quindi, l’olio e, mentre lo fate, tirate via la pelle del baccalà., pulendolo per bene Estraete, quindi, le lische presenti, utilizzando una pinzetta da cucina e facendo attenzione a non dimenticarne nessuna. Tagliate, quindi, il pesce a striscioline e dividetele, poi, in circa tre parti. Una volta fatto ciò, infarinate i pezzi di baccalà da entrambi i lati. Quando l’olio avrà raggiunto una temperatura tra i 180° e i 190° – aiutandovi con un termometro da cucina – immergete il pesce poco alla volta, eliminando la farina in eccesso. Scolate il pesce quando questo sarà dorato, ovvero dopo cinque minuti circa generalmente. Riponete il pesce su un vassoio con fogli di carta assorbente per fritti, così da eliminare l’olio in eccesso. Condite a piacere il baccalà fritto con pepe macinato, aggiungendo lime o limone. Consumate ancora caldo!

Ricordate che è meglio non conservare il baccalà fritto – se non in frigo per qualche ora – ma, appunto, consumarlo immediatamente! Scoprite anche altre ricette con il pesce facili e come preparare il salmone al forno.