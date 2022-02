Ricette pesce: tante idee per preparare degli ottimi piatti

Le ricette di pesce vi consentono di scatenare la vostra fantasia ma soprattutto di gustare ottimi piatti, con un basso apporto calorico e sfiziosi. Le statistiche parlano chiaro: gli italiani consumano sempre meno pesce che invece sarebbe un toccasana per la nostra salute. Se non amate cucinarlo ci sono dei piccoli trucchi per facilitarvi il compito, come ad esempio far pulire alla perfezione in pesce in pescheria così da ridurre e rendere più piacevole il vostro lavoro. Ricordate poi che, quando la materia prima è ottima, non sarà molto difficile creare una ricetta gustosa: un semplice tonno alla griglia è un piatto ottimo che piace a tutti! Ma vediamo insieme le ricette più sfiziose e dietetiche con il pesce.



Ricette pesce: capesante gratinate



Ingredienti:

8 capesante

un mazzetto di prezzemolo

2 spicchi di aglio

80 g di burro

pane grattugiato q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Per prima cosa staccate il mollusco dalla conchiglia, eliminate il sacchetto nero, le parti frangiate, il budellino, e lavate il tutto bene e tenete da parte i molluschi. Utilizzate le 4 più belle valve concave, lavatele accuratamente ed fate asciugare.

Ora potete tagliare 2 capesante pulite a pezzetti e mettetele in una della quattro valve; fate lo stesso con le restanti. Nel frattempo pulite il prezzemolo, lavatelo e pelate l’aglio, poi tritate il tutto finemente. Rosolate il trito di prezzemolo ed aglio in metà del burro distribuendo poi il tutto sulle capesante. Mette un pezzettino di burro e il pangrattato. Cuocete in forno per cinque minuti e servite.

Ricette pesce: branzino allo zafferano



Ingredienti:

2 filetti di branzino

1 noce di burro

vongole per guarnire

samphire

Ingredienti per la salsa:

1 bustina di zafferano

1 cucchiaio di farina

1 noce di burro

300 ml di latte



Preparazione:

Per prima cosa fate sciogliere una noce di burro in una pentola e fate cuocere i filetti di branzino da entrambe le parti, fino a quando non saranno cotti bene all’interno. Ora preparate la salsa sciogliendo una noce di burro in un pentolino, aggiungendo il latte e spolvero con un cucchiaio di farina, lo zafferano e un pizzico di sale. Fate bollire mescolando bene e cuocete a fuoco basso fino a quando la salsa non si sarà addensata. Servite il branzino con qualche vongola, crema di zafferano e samphire.





Ricette pesce: astice alla catalana



Ingredienti:

1 cucchiaio di aceto di vino bianco

astice da 1,2 kg (o 2 da 600g)

1 cipolla rossa di Tropea

Succo di limone

150 ml olio extravergine di oliva

pepe macinato fresco

250 g pomodori ciliegino (o 2 camone)

sale q.b.

Preparazione:

Per prima cosa, tagliate la cipolla a rondelle sottili e mettetela a bagno in una ciotola coperta con acqua e un cucchiaio di aceto per 20 min. Fate bollire una pentola di acqua, e immergete l’astice, coprite con un coperchio e lasciate cuocere 10-12 minuti. Una volta intiepidito, tagliate la corazza dell’astice ed estraete la polpa. Tagliate ora la polpa dell’astice a rondelle, rompete il guscio delle chele e togliete la polpa. Mischiate ora la polpa molle dell’astice, la parte della testa, e mischiatela con olio, limone, sale e pepe macinato. Condite i pomodorini tagliati con con olio e sale e adagiate un letto su di un piatto da portata, seguiti dalla polpa dell’astice tagliata a rondelle e le chele: guarnite con rondelle di cipolle e la salsina preparata con olio, limone e la parte molle dell’astice.



