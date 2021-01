Il giorno degli innamorati sta per arrivare e potreste organizzare una sorpresa per il vostro partner regalandogli qualche manicaretto fatto in casa. Che c’è di più romantico di una cena a lume di candela senza estranei attorno? Per il ristorante c’è sempre tempo, e se questo 14 febbraio volete godervelo a casa non dovete far altro che scegliere il menù di San Valentino più adatto e mettervi all’opera.

Di idee sfiziose e veloci ce ne sono tante, così come di ricette più complesse per chi è già una cuoca provetta. Ma che cosa non deve mai mancare in un menù di San Valentino? Sicuramente, dovrete portare a tavola piatti romantici e afrodisiaci, per accendere la passione in un giorno così speciale.

Questa è inoltre l’occasione perfetta per concedersi un po’ di tempo in più davanti al piatto, soprattutto se siete soliti mangiare qualcosa di veloce: perché non preparare un menù completo, a partire dall’antipasto? L’importante è realizzare qualcosa di diverso dal solito, per sorprendere la vostra dolce metà.

Come preparare la cena di San Valentino

Cena San Valentino | Foto Shutterstock – Only_NewPhoto

Avete tante idee che vi frullano in testa, ma non sapete come organizzarvi? Innanzitutto, fate chiarezza su ciò che volete per questa serata speciale. Sceglierete un menù di San Valentino a base di carne o di pesce? Quante portate dovrà avere la vostra cena, per essere perfetta?

Se siete ancora in alto mare, vi consigliamo di leggere questa guida su come preparare una cena romantica di San Valentino, così da non dover impazzire dietro i mille suggerimenti che si trovano sul web. E adesso è tempo di pensare alle singole portate.

Antipasti per San Valentino

Antipasti per San Valentino | Foto Shutterstock – Bondar Illia

Un buon antipasto è alla base di un menù perfetto. Per iniziare alla grande una serata romantica, potrete sbizzarrirvi con mille idee sfiziose e semplicissime da preparare. Stuzzichini di pesce o classici appetizer di terra, ma anche piatti vegetariani: non avete che l’imbarazzo della scelta.

Abbiamo raccolto per voi alcune ricette di antipasti per San Valentino, dai più semplici e gustosi a quelli più ricercati, ottimi se volete proprio fare un’ottima impressione.

Ricette semplici e veloci per San Valentino

Foto Shutterstock | udra11

Tra primi e secondi piatti, la scelta è molto ampia. Qui l’importante è farsi trasportare dai propri gusti (e da quelli del partner, naturalmente!), affinché la cena sia un grande successo. E se non siete proprio abilissimi ai fornelli, nessuna paura: ci sono ricette davvero alla portata di tutti.

Non è necessario passare ore tra le pentole per portare a tavola un menù sfizioso e ricco di sapore. Se volete prendere per la gola il vostro amore, seguite le nostre semplici ricette per San Valentino, veloci e sorprendentemente buone.

Dolci per San Valentino

Dolci per San Valentino | Foto Shutterstock – Sodel Vladyslav

Naturalmente, il dolce non può proprio mancare nel vostro menù di San Valentino. I più golosi punteranno su qualcosa a base di cioccolato, mentre i tradizionalisti non si lasceranno sfuggire l’occasione per preparare una squisita torta super romantica.

Vi proponiamo alcune semplici ricette per preparare dei dolci per San Valentino, così da poter scegliere tra tante idee diverse. Tutte assolutamente super golose, ve lo assicuriamo!