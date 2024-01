Salmone al forno, ricetta facilissima di un secondo di pesce sfizioso pronto in pochi minuti

Vi sveliamo una ricetta facilissima per fare il salmone al forno più buono di sempre, gustoso e tenero perfetto per la cena in famiglia.

Il salmone al forno è un piatto gustoso e facile da preparare, con solo una manciata di erbe aromatiche o qualche cappero potete mettere in risalto il sapore delicato del pesce che resta morbido dentro e croccante fuori.

Vedrete che, una volta imparata questa ricetta, la rifarete spesso perché è particolarmente semplice e veloce da fare, ma soprattutto il risultato è buonissimo. E poi il salmone al forno piace a tutta la famiglia, bambini compresi.

La ricetta del salmone al forno

Per preparare il salmone cotto al forno è possibile utilizzare sia il salmone fresco che quello surgelato, sotto forma di filetto o di tranci. I filetti sono più adatti se volete preparare il piatto per i bambini, perché hanno meno spine e quelle che ci sono possono essere facilmente tolte con le pinzette prima della cottura.

La ricetta che vi proponiamo è semplicissima, ma di seguito vi diamo altre idee se volete variare il menu e portare in tavola un salmone al forno saporito e aromatico, diverso dal solito.

Ingredienti

600 gr di salmone

succo di un limone piccolo

quattro cucchiai di olio extra vergine di oliva

rosmarino quanto basta

un pizzico di sale

pepe nero macinato al momento

Procedimento

Come preparare il salmone al forno. Per iniziare, occorre sciacquare il salmone con acqua fredda e asciugarlo delicatamente con carta assorbente. A questo punto dovete marinare il pesce con il succo di limone e il rosmarino per esaltarne il gusto. Il procedimento è semplicissimo, mettete il salmone in un contenitore, versateci sopra il succo di limone, l’olio extra vergine di oliva, un pizzico di sale, il rosmarino fresco tritato e una macinata di pepe nero. Massaggiate il salmone con questa marinata e lasciate riposare qualche minuto, trasferite il tutto in una pirofila o una teglia e mettete nel forno già caldo a 180 gradi a cuocere per circa 15 minuti, massimo venti, in base alla grandezza dei filetti o dei tranci di salmone. Durante la cottura è consigliabile rigirare il salmone e spennellarlo con la salsa ogni tanto, in modo da mantenerlo morbido e umido.

La chef consiglia: se volete gustare altre varianti di salmone al forno potete preparare diverse marinature, come le seguenti:

Miele e senape – per un gusto dolce e piccante si può preparare una salsa con miele, senape di Digione, olio d’oliva, aceto e pepe

– per un gusto dolce e piccante si può preparare una salsa con miele, senape di Digione, olio d’oliva, aceto e pepe Salsa di soia e zenzero – per un tocco orientale potete unire salsa di soia, zenzero grattugiato, aglio tritato, olio di sesamo e peperoncino fresco

Una volta preparata la salsa preferita, si può versare sul salmone, per poi proseguire con i passaggi della ricetta indicata.