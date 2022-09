Canzoni di Natale in italiano: le 10 più belle da cantare sotto le feste

Se state cercando delle canzoni di Natale in italiano da far cantare ai vostri bambini per le feste, qui troverete le dieci più belle.

Il periodo Natalizio è ricolmo di gioia, amore e serenità e l’atmosfera festosa coinvolge proprio tutti, adulti e piccini.

I bambini in particolare sono quelli che durante la festività si danno più da fare, confezionando delle bellissime letterine per Babbo Natale, decorazioni e lavoretti fai da te e imparando le poesie natalizie da recitare davanti a tutti i parenti.

Ma di certo le canzoni di Natale in italiano sono quelle che i bambini più amano, perché mettono allegria e rendono il Natale in famiglia davvero speciale.

Ecco dunque una lista delle dieci canzoni di Natale in italiano più belle di sempre.

Bianco Natale: la canzone natalizia ispirata dalla neve

“Bianco Natale” è una canzone ispirata alla versione inglese White Christmas e parla dei giorni del periodo natalizio in cui si verificano delle nevicate.

La neve che scende giù delicata ad incorniciare la città è la protagonista di questo brano natalizio. Nella canzone la neve porta gioia e serenità nei cuori con il suo colore candido.

Ecco un video in cui potrete cantare seguendo la musica ad esempio durante la cena della vigilia di Natale.

Tu scendi dalle stelle: la canzone di Natale più famosa tra i bambini

Probabilmente una delle più famose canzoni di Natale in italiano per i bambini.

Tra le prime che si imparano a memoria a scuola durante il periodo di festa, insieme alle filastrocche di Natale, “Tu scendi dalle stelle” narra la nascita di Gesù bambino.

Le parole sono piuttosto semplici e i bambini si divertiranno molto ad impararle a memoria.

Questa canzone è conosciuta anche con il nome Canzoncina a Gesù bambino o più semplicemente A Gesù bambino.

Astro del ciel: una delle canzoni più cantate a Natale

Un’altra delle canzoni natalizie più conosciute, “Astro del ciel” è stata scritta, nella versione italiana dal prete Angelo Meli.

Inizialmente utilizzata per i canti di Natale in chiesa, si è diffusa anche all’esterno tanto che oggi durante le feste la possiamo ascoltare davvero ovunque, in radio ed in tv.

Una canzone di oltre 200 anni fa che tutt’oggi rimane un’evergreen delle canzoni di Natale in italiano.

Ecco un video in cui troverete un’animazione che i bambini potranno guardare e cantare durante il pranzo di Natale.

Din don dan: la versione italiana di Jingle Bells

Anche la canzone di Natale in inglese “Jingle Bells” è famosissima, ma “Din Don Dan” sarà più facile da imparare anche per i bambini più piccini.

Il titolo richiama appunto il suono delle campane che suonano a Natale e che infondono gioia durante il periodo dell’anno più bello.

Insegnata anche alla scuola materna, questa canzone di Natale in italiano di certo non potrà mancare nella playlist dei piccini.

Ecco un video con la canzone da ascoltare e cantare per allietare tutti i parenti sotto le feste!

L’albero di Natale: il simbolo di questa festa

L’albero di Natale è il protagonista degli addobbi natalizi ed appunto per questo non poteva mancare tra le più belle canzoni di Natale in italiano, un brano dedicato proprio a lui.

Questa è una canzone tradizionale tedesca dal nome “O Tannenbaum” è stata tradotta poi in italiano e cantata dal Piccolo Coro dell’Antoniano.

A Natale puoi: il Jingle diventato tradizione

Si tratta di un brano che inizialmente era stato creato per uno spot televisivo, ma che è diventato presto parte della tradizione natalizia.

“A Natale Puoi” era in principio un brano brevissimo di 30 secondi per la pubblicità di un prodotto dolciario ma, dato il grande successo riscontrato, è stato creato un brano vero e proprio che ormai tutti canticchiamo sotto le feste.

Sarebbe davvero una bella farla cantare ai vostri bimbi e creare un video di buon Natale divertente, da inviare per fare gli auguri.

Auguri di buon Natale: la versione italiana di “We wish you a merry Christmas”

Tra le più celebri canzoni di Natale che i bambini amano cantare, di certo c’è “Auguri di buon Natale” la versione in italiano della canzone inglese “We wish you a merry Christmas”.

I bambini non vedranno l’ora di intonare questa canzone natalizia facendo un karaoke con tutti i loro cari durante la festa di Natale a casa.

Babbo Natale sei una star: la simpatica canzoncina di Natale in onore dell’uomo vestito di rosso

Un pò meno tradizionale delle canzoni di cui abbiamo appena parlato, “Babbo Natale sei una star” parla appunto dell’idolo natalizio per eccellenza ed è cantata dal Piccolo Coro dell’Antoniano.

I bambini in questo periodo, aspettano davvero con ansia Babbo Natale con le sue renne che arriva dal camino per portare i doni a tutti i bimbi buoni. È davvero la superstar dei più piccoli!

Girotondo di Natale: il gioco dell’infanzia in versione natalizia

Tra i giochi della nostra infanzia di certo ricorderete il girotondo, come dimenticarsi delle giornate passate a cantarlo in cerchio con i propri amici.

Beh, la canzone di Natale in italiano che vogliamo proporvi si chiama “Girotondo di Natale” ed è una bellissima canzoncina perfetta per essere ascoltata e canticchiata dai piccoli di casa.

Nel video che segue i bambini, oltre che leggere le parole, potranno anche guardare i cartoni animati natalizi che scorrono in sottofondo.

Natale alle porte: perfetta per immergersi nel clima festoso

Davvero molto carina infine, la canzone “Natale alle Porte” con un ritmo leggero e allegro è perfetta da far ascoltare ai bambini.

Ascoltandola inoltre, tra una maratona dei film natalizi più belli ed un’altra, vi verrà voglia di festeggiare con i vostri cari e i bambini di sicuro non potranno resistere al ritmo.

Ecco il video con le parole, che i bambini potranno provare ad imparare per un piccolo show natalizio.