25 film di Natale da vedere: i più belli di sempre

Foto Shutterstock | Evgeny Atamanenko

Quali sono i film di Natale più belli di sempre? È tempo di Natale e ciò si traduce in vacanze di Natale e film da vedere, tra cinepanettoni con De Sica e Boldi e film natalizi: il cinepanettone è un appuntamento annuale per gli italiani che amano il genere. Ma i film di Natale da vedere a dicembre non si fermano alle sole pellicole cinematografiche italiane, ci sono anche classici, film famosi e film nuovi. Il periodo natalizio coincide con le tanto attese vacanze, per cui quale miglior modo di trascorrere le giornate, rilassandosi insieme alle persone più care? Oltre a pensare ai regali di Natale per i bambini, l’ideale è passare la serata con dei bei film da vedere sul divano di casa è una cosa che piace a tutti.

Siete curiose di scoprire di più sui migliori film di Natale? Ecco una selezione dei film da vedere assolutamente durante le vacanze di Natale, per riunirsi davanti alla televisione insieme agli amici e alla famiglia.



Mamma, ho perso l’aereo: il film cult natalizio

Chi non conosce Mamma, ho perso l’aereo? Home Alone – in lingua originale – è una commedia americana del 1990 prodotta e scritta da John Hughes e pensata come film di Natale per bambini. Ambientato a Chicago, nell’Illinois, la trama racconta della famiglia McCallister che si sta preparando per trascorrere le vacanze di Natale a Parigi ma, la mattina della partenza, nella fretta e nella confusione per non perdere il volo, dimenticano a casa il figlio più piccolo, Kevin… Questa splendida pellicola degli Anni Novanta è entrata nelle case di tutto il mondo durante il periodo natalizio, facendo divertire ed emozionare intere generazioni di famiglie. Insomma, da non perdere, per portare in casa tutto lo spirito dei Natali passati! Non dimenticate che esiste anche un seguito: Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, ovvero Home Alone 2: lost in New York, in originale.

Il Diario di Bridget Jones, una commedia romantica

Il Diario di Bridget Jones – Bridget Jones’s Diary, in originale – è una commedia romantica inglese del 2001, diretta da Sharon Maguire e basata sull’omonimo romanzo di Helen Fielding. La trama racconta, in modo umoristico, della vita di una trentenne inglese, Bridget Jones, che da single cerca di trovare il suo posto nel mondo, nonostante i molti ostacoli: in sovrappeso e incline all’alcol e alle figuracce, Bridget è invaghita del suo capo al lavoro ma, durante l’ennesima festa di Capodanno a casa di sua madre, farà la conoscenza dell’avvocato divorziato Mark Darcy… Un cast d’eccezione, con Renée Zellweger, Hugh Grant e Colin Firth. Il film ha avuto due seguiti: Che Pasticcio, Bridget Jones! e Bridget Jones’s Baby.

L’amore non va in vacanza: commedia del 2006

L’amore non va in vacanza – The Holiday, in lingua originale – è una commedia del 2006, nonché uno dei più bei film da vedere a Natale. Diretto da Nancy Meyers, il cast vede la presenza di attori come Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law e Jack Black. La trama racconta di Iris e Amanda, due donne che si trovano in crisi con le proprie vite per motivi diversi: una vive in Inghilterra, l’altra a Los Angeles ed entrambe decideranno di scambiarsi le case e vivere ognuna, per un po’, nei panni dell’altra…

Harry Potter: la saga più amata

La saga di Harry Potter è un appuntamento imperdibile, durante le feste natalizie: gli otto titoli sono, infatti, tra i film più belli da vedere durante le vacanze, quando la magia del Natale pervade l’atmosfera. Serie cinematografia fantasy basata sull’omonima saga letteraria di J.K. Rowling e prodotta da David Heyman, vanta nel cast attori come Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson. I protagonisti sono i tre maghi Harry, Ron ed Hermione. I film sono Harry Potter e la Pietra Filosofale, Harry Potter e la Camera dei Segreti, Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il Calice di Fuoco, Harry Potter e l’Ordine della Fenice, Harry Potter e il Principe Mezzosangue e Harry Potter e i Doni della Morte.

Miracolo nella 34esima Strada, un film pieno di emozioni

Uno dei film di Natale più belli e famosi è Miracolo nella 34esima Strada, Miracle on 34th Street in lingua originale. Protagonista principale, il vero Babbo Natale interpretato splendidamente dal grande Richard Attenborough. Che dire? Un film da vedere tutto d’un fiato, capace di emozionare, divertire e di far sognare tutti ad occhi aperti.

La vita è meravigliosa, un film imperdibile

La vita è meravigliosa – It’s a Wonderful Life, in lingua originale – è un film del 1946 che, generalmente, si guarda durante il periodo natalizio. Diretto da Frank Capra, la pellicola racconta di George Bailey, un uomo cresciuto e nato in una piccola cittadina rurale che, dopo aver rinunciato per tutta la sua vita ad aspirazioni e sogni per aiutare il prossimo, si trova in preda alla disperazione e decide di suicidarsi la sera della vigilia di Natale: in suo soccorso arriverà, però, un angelo custode. Tratto dal racconto The Greatest Gift di Philip Van Doren Stern, questo film è tra i più amati durante il periodo natalizio.

Una poltrona per due: tra i classici più amati

Una poltrona per due – Trading Places è un film del 1983 di John Landis con Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis. La trama racconta di Louis, un ricco agente di cambio che ha un appagante lavoro, amici importanti, una bella casa e anche una fidanzata. Billy è, invece, un senzatetto che chiede l’elemosina spacciandosi per un veterano di guerra. I due si incontrano casualmente durante la vigilia di Natale e la loro vita cambierà. Un appuntamento natalizio da non perdere per tutti gli amanti degli Anni Ottanta e delle commedie americane.

A Christmas Carol, un film natalizio

A Christmas Carol è un film fantasico del 2009, diretto da Robert Zemeckis: si tratta dell’adattamento cinematografico del racconto Canto di Natale di Charles Dickens. La trama racconta della vigilia di Natale nella Londra del 1843, quando l’anziano Ebenezer Scrooge – un finanziere egoista e avaro – respinge, in modo sgarbato, l’invito a cena da parte del nipote Fred e del suo dipendente Bob: durante la notte, l’uomo riceve la visita dello spirito di un suo vecchio socio del negozio, morto sette anni prima la notte della vigilia di Natale.

Serendipity: romanticismo sfrenato

Serendipity è una commedia romantica natalizia del 2001. Diretto da Peter Chelsom e scritto da Marc Klein, il film ha tra i protagonisti John Cusack e Kate Beckinsale. Ambientata a New York, la trama racconta della storia tra Jonathan e Sara che, a Natale, si incontrano mentre cercano di comprare lo stesso paio di guanti da Bloomingdale: lei vuole tenerseli, lui li vuole per la fidanzata ma, percependo un’attrazione, finiscono per chiacchierare nella caffetteria Serendipity e pattinare sul ghiaccio a Central Park… Tra i film romantici da vedere.

The Family Man, tra i più bei film drammatici natalizi

The Family Man è un film del 2000, che vede nel proprio cast Nicolas Cage nei panni di Jack Campell: quest’ultimo è un uomo d’affari che, durante la vigilia di Natale e per via di una dimensione parallela, assiste a ciò che sarebbe successo, se avesse preso una decisione diversa ben tredici anni prima. Pur non essendo un vero remake, il film prende spunto dal famoso La Vita È Meravigliosa di Frank Capra, uno dei film drammatici più belli.

Frozen, un film firmato Disney

Frozen è un film Disney uscito nel 2013 e ispirato alla fiaba La Regina delle Nevi di Hans Christian Andersen. La storia racconta della principessa Elsa, primogenita della famiglia reale di Arendelle – regno che si trova su un fiordo della penisola scandinava – che, da bambina, mentre gioca con la sorella Anna, usa il suo potere magico in grado di manipolare il ghiaccio: Elsa finisce per colpire Anna sulla testa, senza volerlo e la lascia priva di sensi. Tra neve, renne e atmosfera invernale, Frozen rappresenta un classico natalizio di tutto rispetto.

Polar Express, un viaggio al Polo Nord

Polar Express è un film del 2004 diretto da Robert Zemeckis tratto dall’omonimo libro illustrato per ragazzi di Chris Van Allsburg pubblicato nel 1985. È la notte di Natale, quando un bambino si addormenta convinto che, sotto l’albero di Natale, i regali saranno riposti dai propri genitori e non da Babbo Natale a cui non crede: pochi minuti prima della mezzanotte, sogna di un treno a vapore, il Polar Express, che conduce al Polo Nord da Babbo Natale.

La vera storia di Babbo Natale: un film tutto da sognare

La Vera Storia di Babbo Natale è un film da vedere assolutamente. In lingua originale Santa Claus: The Movie, questo film è del 1985 e, come anticipa il titolo, racconta la vera storia di Babbo Natale: centinaia e centinaia di anni fa, un anziano falegname di nome Claus viveva con la moglie in un villaggio, lavorando il legno per costruire giocattoli da donare ai bambini il giorno di Natale, grazie all’aiuto delle sue due renne che trainavano una slitta… Siete pronti a visitare il suo regno e a scoprire il mondo magico e incantato in cui vive? Allora, non resta che augurarvi buona visione!

Zampa e la magia del Natale, una vera magia

Zampa e la magia del Natale – The Search for Santa Paws – è un film del 2010 diretto dal regista Robert Vince. La trama racconta di Babbo Natale che riceve una lettera e un cagnolino di peluche dal signor Stewart, che gli comunica la notizia della morte del proprietario del negozio di giocattoli di Manhattan: i suoi elfi lo faranno diventare un vero cane e Zampa diventerà il miglior amico di Babbo Natale.

Il Grinch, perfetto per chi ama e odia il Natale

Il Grinch è uno dei film classici del Natale. Originale e divertente, Il Grinch – Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas, in lingua originale – è un film del 2000 diretto da Ron Howard e tratto dall’omonimo libro del Dr. Seuss, da vedere insieme a tutta la famiglia. Fa riflettere sul vero spirito del Natale e sul consumismo sfrenato di queste festività.

Elf, un film commedia unico

Fra gli imperdibili del Natale, c’è Elf, un film commedia diretto da Jon Favreau che vede protagonista Will Ferrell. Questo film di Natale racconta della storia di Buddy, simpatico orfanello che finisce per sbaglio all’interno di un sacco dei giocattoli di Babbo Natale: per via di questo piccolo incidente, Buddy si ritrova al Polo Nord, all’interno del laboratorio di Babbo Natale, insieme ai tanti elfi. Il divertimento è assicurato!

The Nightmare before Christmas, film di Tim Burton

The Nightmare Before Christmas è uno dei film sul Natale più apprezzati di sempre: si tratta di una film d’animazione del 1993 diretto da Henry Selick, ma ideato e prodotto da Tim Burton. Il film è realizzato utilizzando dei pupazzi mossi a mano dagli animatori di fotogramma in fotogramma. La trama racconta del Paese di Halloween, un mondo immaginario nel quale vivono tutti i mostri legati alle festività: a capo del Paese, c’è il re di Halloween, Jack Skeletron, stanco di spaventare e delle feste.

Love Actually, un intreccio di amori e relazioni

Love Actually è uno dei migliori film da vedere a Natale: si tratta, infatti, di un film corale del 2003, diretto e scritto da Richard Curtis e che vanta, nel proprio cast, attori come Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson, Emma Thompson e Keira Knightley. La trama del film è rappresentata da un intreccio di amori e relazioni: la pellicola si concentra, infatti, su dieci storie con protagonisti inglesi, che sono molto diversi tra loro, ma che sono uniti dal contesto temporale del Natale.

Fantasia, un film Disney

Fantasia è uno dei film Disney, più amati e più belli di sempre. Questo film d’animazione è del 1940 e venne prodotto da Walt Disney in persona e distribuito dalla Walt Disney Productions: si tratta, per la precisione, del terzo classico Disney e ha come protagonista Topolino. È, sicuramente, uno dei film da guardare a Natale.

Mary Poppins: tutta la magia del Natale

Mary Poppins è uno dei film famosi da vedere a dicembre: si tratta di una pellicola del 1964 diretta da Robert Stevenson e basata sulla serie di romanzi che vennero scritti da Pamela Lyndon Travers. Ambientato nella Londra del 1906, la trama narra di una magica e straordinaria tata piovuta dal cielo, che dovrà prendersi cura di due adorabili bambini. Tra magie, canzoni e personaggi divertenti, questo è senza dubbio un film da vedere a Natale.

Saving Mr. Banks, un film del 2014

Saving Mr. Banks è un film uscito nel Natale del 2014. Diretto da John Lee Hancock, la pellicola cinematografica ha come protagonisti Emma Thompson e Tom Hanks, rispettivamente nei panni di Pamela Lyndon Travers e Walt Disney. La trama si prende diverse libertà circa i veri eventi, ma si ispira alla storia vera di come Walt Disney riuscì ad ottenere i diritti del romanzo Mary Poppins della scrittrice Pamela Travers, e a realizzarne una trasposizione cinematografica.

Lo Hobbit, una vera avventura

La saga de Lo Hobbit è stata un appuntamento al cinema per diversi Natali: nello specifico, Un Viaggio Inaspettato è uno dei film del 2012 da vedere, ma ci sono anche La Desolazione di Smaug e La Battaglia delle Cinque Armate. Pellicole cinematografiche di Peter Jackson, queste furono i titoli che sbancarono ai botteghini durante tre Natali. Prequel de Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit di JRR Tolkien è diventato anch’esso una trilogia di successo, narrando la storia di Bilbo tra draghi, goblin, elfi e avventure.

Gli eroi del Natale, un film d’animazione

Gli Eroi del Natale è uno dei film del 2017 da vedere. Diretto da Timothy Reckart, il film si chiama The Star in originale e rappresenta uno dei film di animazione nuovi da non perdere durante le vacanze natalizie. La trama racconta dell’asinello Bo, che sogna di realizzare qualcosa di significativo: la colomba Dave lo incoraggia a liberarsi e a seguire il corteo reale che passerà da Nazareth… Maria, Giuseppe e l’asino, il bue, le pecore, i cammelli e tutti gli eroi del Natale in una storia sulla natività, vissuta dal punto di vista degli animali.

Vacanze ai Caraibi, la storia del cinepanettone

Tra i film di Natale del 2015, c’è Vacanze ai Caraibi: si tratta di un film di Neri Parenti con De Sica. La commedia è composta da tre episodi che sono intrecciati tra di loro e racconta la storia di Mario, un benestante di Roma che ha nascosto alla moglie di trovarsi in bancarotta, per cui prende la decisione di vendere la villa ai Caraibi della loro figlia… Uno dei film di De Sica più amato dagli italiani, il classico cinepanettone da vedere durante le feste natalizie.

Un Natale al Sud: un pieno di risate

Infine, uno dei tanti film cinepanettoni con Massimo Boldi: tra i film natalizi, c’è anche Un Natale al Sud, altra pellicola cinematografica del 2016, che ha invaso i cinema di tutta Italia durante il periodo natalizio. Il film commedia, diretto da Federico Marsicano, è interpretato da Massimo Boldi e Biagio Izzo. La trama racconta di Peppino, un carabiniere milanese che decide di festeggiare il Natale insieme ad Ambrogio, un fioraio napoletano. Le risate sono assicurate!