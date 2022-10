Pranzo di Natale: ricette e menù per il 25 dicembre

Scoprite con noi come realizzare un pranzo di Natale con le ricette e il menù perfetto per il 25 dicembre! Le feste, soprattutto quelle natalizie, sono davvero un momento sacro poiché si riunisce tutta la famiglia. Proprio per questo il pranzo di Natale non può essere banale ma dovrà sorprendere e allo stesso tempo accontentare i gusti di tutti, sia se volete preparare un menu vegetariano che a base di carne. Trovate ispirazione con le nostre proposte!

Le ricette da preparare in occasione del Natale sono davvero moltissime. Si spazia dall’antipasto al dolce, dalla carne al pesce passando per ricette tradizionali e altre più innovative. A seconda delle regioni di Italia si potrà prediligere un piatto piuttosto che un altro, ma la cosa davvero importante è far si che il pranzo di Natale diventi un’occasione per stare bene tutti quanti insieme. E ora andiamo a vedere le ricette più facili da preparare insieme.

L’antipasto, l’entrèè di qualsiasi pranzo o cena, è molto importante: prepara le papille gustative ai piatti successivi. Vi consigliamo, oltre alle tartine natalizie, anche qualche ricetta semplice ma d’effetto per il menu del pranzo di Natale. Se invece volete degli antipasti natalizi vegani, leggete il nostro speciale sul tema

Grissini ripieni

I grissini ripieni sono un antipasto sfizioso e stuzzicante che potete preparare con la pasta sfoglia già pronta, salumi e formaggi. Sono davvero perfetti da servire anche per l’aperitivo, prima di mettersi a tavola per gustare il pranzo di Natale vero e proprio

Palline di salmone e pistacchio

Spesso usato per antipasti di Natale e Capodanno è il salmone, protagonista di tantissime ricette natalizie. Con la nostra ricetta delle palline di salmone e pistacchio potrete servirlo in una maniera alternativa ma sempre deliziosa.

Il pranzo di Natale vero e proprio inizia con i primi piatti. Spesso non è semplice accontentare i gusti di tutti per cui vi possiamo consigliare di preparare due piccoli assaggi magari di primi piatti natalizi vegetariani in modo da non deludere nessuno.

Pasta ai gamberoni

La prima ricetta che vi suggeriamo di fare è la pasta ai gamberoni, un primo piatto sfizioso ma un po’ diverso dai soliti tipici primi di pasta delle feste. Scegliete il formato di pasta che più vi piace e conditelo con un sughetto ai gamberoni facile e veloce. Per dare un tocco di colore usare pomodori, peperoncini e prezzemolo tritato.

Risotto arancia e zafferano

Per accontentare grandi e piccini potete poi preparare un primo piatto leggero, semplice e veloce da preparare. Il risotto alle arance e zafferano. Si tratta di un primo piatto fatto apposta per chi ama gli accostamenti di sapori e di colori nel piatto. Non è uno dei primi piatti natalizi tradizionali, ma è talmente buono che potrebbe diventarlo!

Con il secondo siete già a metà cena. Anche in questo caso vi consigliamo di fare o un unico piatto più abbondante o più assaggi così da sperimentare più ricette!

Involtini di carne

Per il secondo vi proponiamo due ricette, la prima è di carne. Per quanto riguarda, appunto, i secondi a base di carne potete preparare dei tradizionali involtini di carne, potete usare vitello o carne di pollo, da avvolgere in mortadella o prosciutto crudo.

Se invece volete portare in tavola un secondo piatto a base di pesce potete fare una ricetta davvero semplice, quella del pesce al forno. Scegliete il vostro pesce preferito (o quello preferito dai vostri ospiti). Noi nella ricetta abbiamo usato l’orata, ma potete fare lo stesso anche con il branzino. Verrà ugualmente saporito.

Per quanto riguarda i contorni del Pranzo di Natale da abbinare ai secondi piatti che vi abbiamo proposto, abbiamo scelto due ricette davvero facili da fare in poco tempo, eppure molto sfiziose

Insalata di rinforzo

Sulle tavole delle feste non può mancare l’insalata di rinforzo, una ricca insalata di cavolfiori condita con tanti altri ingredienti, che servirà ad accompagnare qualsiasi tipo di secondo piatto.

Broccoli saltati con aglio e olio

I broccoli sono una delle verdure invernali spesso presenti nei menu del pranzo di Natale. Noi vi proponiamo la ricetta facile dei broccoli aglio e olio per fare un contorno leggero e sfizioso. Dopo aver lessato le cime dei broccoli vanno ripassati in padella e dopo pochi minuti il vostro contorno è pronto per essere servito!

Una menu del pranzo di Natale, per essere perfetto, deve concludersi con un tripudio di dolci natalizi: si sa che nelle feste tutto è concesso! Vi proponiamo due ricette, classiche e tradizionali, da gustare con tutta la famiglia!

Struffoli

La prima ricetta che vi proponiamo è un classico della cucina campana: struffoli napoletani, ovvero palline di pasta prima fritte e poi insaporite con miele e zuccherini.

Tronchetto di Natale

Sempre per rimanere in tema di dolci tradizionali vi proponiamo la ricetta del tronchetto di Natale, è un dolce tipico della cucina del Nord Europa, la ricetta è molto semplice con la nostra variante superveloce. Se siete alla ricerca di qualche dolce che proprio possa accontentare tutti, grandi e piccini, vi consigliamo di preparare proprio questa torta, tutti vi faranno i complimenti!