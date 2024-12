Polpette di patate e provola morbide e filanti: la ricetta di un piatto goloso perfetto per ogni occasione

Le polpette di patate e provola sono semplici da preparare. Gustose e super-filanti, sono perfette per essere mangiate in varie occasioni.

Le polpette di patate e provola sono un piatto perfetto e irresistibile, adatto a soddisfare i palati più esigenti. Con il cuore filante della provola e la morbidezza delle patate, si tratta di un’esperienza avvolgente e golosa. Facili da preparare, queste polpette sono perfette sia per una cena in famiglia che per un aperitivo davvero sfizioso con gli amici.

Patate e formaggio insieme rappresentano un mix delizioso che conquisterà tutti. Scopriamo insieme come preparare la ricetta delle polpette di patate e provola morbide e filanti, un piatto goloso perfetto per ogni occasione.

La ricetta delle polpette di patate e provola al forno

Questa ricetta vede al centro la morbidezza delle patate, abbinata al gusto delizioso del formaggio. In questo caso, utilizziamo la provola, ma è possibile scegliere quello che più ci piace. Pensiamo, ad esempio, a delle crocchette di patate ripiene di prosciutto e formaggio, alla ricetta delle polpette di patate con mozzarella o, più semplicemente, a delle crocchette di formaggio e prosciutto o a delle polpette di patate, speck e scamorza al forno. Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta tra le varianti tra cui poter scegliere! La preparazione delle crocchette di patate con provola è molto facile e richiede 15 minuti, oltre a 30 minuti di cottura. Ecco gli ingredienti per sei persone.

Ingredienti:

1kg di patate

100 grammi di parmigiano grattugiato

150 grammi di provola affumicata

1 uovo

1 tuorlo

1 ciuffo di prezzemolo

Pangrattato q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione:

Iniziate cuocendo le patate con la buccia ma, prima di toglierle dalla cottura, testatele infilzandole con una forchetta. Una volta cotte, spellatele e passatele con lo schiacciapatate, riponendo la purea in una ciotola. Per farle asciugare ulteriormente, eventualmente mettetele su un piatto al microonde per un po’ o all’interno di un tegame a fuoco basso per pochi minuti. Fate raffreddare le patate e aggiungete uovo, tuorlo, formaggio grattugiato, prezzemolo, pepe, sale e un cucchiaio di pangrattato, così da compattare al meglio l’impasto. Prendete, quindi, l’impasto e fate una fossetta centrale in cui aggiungere la provola. Chiudete, quindi, per formare la polpetta da passare nel pangrattato per far aderire bene. Poggiate le polpette su una teglia con carta da forno e infornate in forno caldo a 180°. Fate cuocere per alcuni minuti, girando quando la parte inferiore diventa dorata. Quindi, servite!

Ricordate che le polpette di patate con provola affumicata al forno sono migliori se consumate calde, ma possono comunque essere gustate anche fredde. Scoprite anche le ricette di contorni con patate e il gateau di patate vegetariano che piace a tutti.