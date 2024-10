Il gateau di patate vegetariano è una ricetta che piace a tutti

Il gateau di patate è uno dei piatti più buoni e facili da preparare sia per un cena sfiziosa che per un contorno più sostanzioso rispetto al classico piatto di verdure grigliate. Arricchito da provola e prosciutto cotto, la versione che ti proponiamo oggi è completamente vegetariana, ideale per chi desidera evitare le proteine animali o per chi segue una dieta veg.

Come ottenere un gateau di patate vegetariano? Da preparare anche in anticipo, il gateau è un piatto che può essere gustato sia caldo che freddo. Può diventare anche un perfetto finger food per un buffet di un compleanno fatto in casa!

Ecco, quindi, come preparare il gateau di patate veg per i tuoi ospiti e la tua famiglia!

Come preparare un buonissimo gateau di patate vegetariano

Il gateau di patate vegetariano è un piatto estremamente facile da preparare, i tempi di preparazione sono un po’ lunghi ma molto semplici da eseguire. Ecco, quindi, gli ingredienti per un gateau vegetariano senza salumi!

Per renderlo più sostanzioso andremo ad aggiungere delle verdure come le zucchine e i funghi. In alternativa puoi scegliere gli ortaggi di stagione che più ti piacciono e sbizzarrirti con gli abbinamenti!

Ingredienti

5 patate

2 uova

125 gr di mozzarella fiordilatte

125 gr di provola dolce

100 gr di parmigiano grattugiato

80 gr di funghi

80 gr di zucchine

3 cucchiai colmi di pangrattato

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

sale

pepe

Procedimento