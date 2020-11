La sneakers-mania imperversa già da qualche anno e anche questa stagione autunno-inverno 2021 non è da meno. Stando ai dati raccolti dal market e rivenditore online StockX, i modelli di scarpe da ginnastica da donna hanno avuto un’impennata nelle vendite (quasi il doppio rispetto al mercato generale delle sneakers), quelli maschili si sono confermati amatissimi da giovani e meno giovani, in più, quest’anno, in molti hanno fatto caso alla sostenibilità dei materiali e della produzione quando hanno deciso di concedersi un paio di sneakers di tendenza.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Ma quali sono le novità in fatto di scarpe da ginnastica e quali i grandi classici che continuano a calzare i piedi di tutti e che non passano mai di moda?

Sneakers: i nuovi modelli di tendenza

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Tra le novità della stagione troviamo sicuramente i modelli di sneakers gioiello e quelli in colori fluo o super brillanti. Sulle passerelle di Gucci, Versace, Valentino, ad esempio, abbiamo visto sfilare modelli coloratissimi e tempestati di loghi, glitter o cristalli, che poi i brand low cost hanno riproposto per soddisfare le tasche di tutti. Un’altra idea irrinunciabile? Le scarpe da ginnastica in colori pastello, naive e divertenti.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Sneakers gioiello e glitterate

Foto Getty Images | Amy Sussman

Facendo un giro tra le scarpe da ginnastica della Chiara Ferragni Collection si potranno trovare modelli di sneakers a stivaletto o bassi tempestati di glitter super luminosi. La combinazione con le sfumature pastello è perfetta per dar vita a look sportivi, giovanili e con un tocco di personalità. I grandi marchi come Versace o Gucci piacciono tantissimo alle celebrities dallo stile sportivo, ad esempio Billie Eilish, che ai suoi look a sacco non rinuncia ad abbinare un paio di sneakers platform con cinghie gioiello firmate Gucci.

Sneakers modello platform

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Le scarpe platform adempiono al doppio compito di donarci qualche centimetro in più e di regalarci look perfettamente di tendenza. Col ritorno della moda anni ’90 anche le sneakers platform hanno ripopolato gli scaffali, a partire dagli ormai iconici modelli Triple S di Balenciaga (amatissimi da celebrities, influencer e fashion addict), fino a giungere alle Buffalo, le preferite dei giovanissimi. Più sarà grande e colorata la vostra suola in gomma, più le vostre sneakers stupiranno e saranno invidiate da tutti.

Tendenze sneakers inverno 2021: colori pastello e neutri

Foto Getty Images | Melodie Jeng

I brand sportivi per eccellenza, ad esempio Nike, Fila e Puma, hanno prodotto tantissimi modelli di sneakers in colori pastello, coniugando la linea di alcuni formati iconici come le Air Force 1 di Nike a colorazioni pastello e femminili. Dal lilla, al giallo crema, al verde acqua, al rosa, al celeste, se vi procurerete un paio di sneakers dal tocco pastello non sbaglierete sicuramente il look! I modelli Puma strizzano l’occhio agli anni ’80, azzardando anche un tocco di fluo al fianco delle nuances pastello, mentre la stazza delle sneakers Fila Disruptor conferisce un tocco di aggressività al vostro look.

Sneakers e logomania: una combinazione da passerella

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

È di nuovo colpa loro, colpa degli amati Nineties: anche in fatto di logomania gli anni ’90 non deludono e neanche i modelli di sneakers firmati Gucci, Valentino, Dior e tanti altri.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Le stampe monogram in denim blu o grigio sono segno distintivo delle scarpe da ginnastica platform firmate Dior, che ricordano l’iconico modello di Converse All Star.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Gucci si fa riconoscere tramite le sue strisce verdi e rosse, mentre Valentino e Versace si contendono la V, gli inserti dorati e le borchiette. Louis Vuitton realizza modelli in stampa monogram, Fendi abbina le sue doppie F al rosa, il colore di tendenza dell’anno.

Sneakers: i modelli classici che non passano mai di moda

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Chi non ha mai sentito parlare delle Nike Jordan, sia alte che al calcagno, delle Adidas Superstar, delle Converse All Star a stivaletto o basse, delle Nike Air Force 1 (disponibili anche in versione con platform più alta nella linea Sage), delle Stan Smith, delle Superga (anch’esse ormai disponibili in versione platform) o delle classiche Vans da skater? Almeno una volta nella vita ognuno di noi ha posseduto un paio di queste classiche sneakers intramontabili.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Sneakers: come abbinarle a look sporty chic

Foto Getty Images

E infine cosa fare coi nostri amatissimi modelli di sneakers di tendenza? Gli abbinamenti migliori, quelli che piacciono sia sulle passerelle delle grandi maison di moda che alle celebrities, sono quelli che coniugano eleganza e sportività.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Per un outfit confortevole adatto sia al lavoro da casa che a un’uscita in centro optate per un abito maglione da abbinare alle vostre sneakers, rifinendo il tutto con un cappotto in lana lungo ed elegante. In alternativa abbinate jeans a vita alta, blazer squadrato in stile anni ’80 e un paio di sneakers coloratissime, tassativamente in formato platform. Vi piacciono i capi coordinati? Siete fortunati, perché i completi sono una delle tendenze della stagione: scegliete una gonna longuette in maglia, un top coordinato dello stesso colore, un paio di sneakers, qualche accessorio colorato ed ecco un outfit adatto a tutte, giovani e meno giovani!