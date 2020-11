Siamo nell’epoca della moda sporty-chic, vale a dire di una moda che coniuga capi sportivi e capi eleganti. Fashion maschile e femminile hanno cominciato a mischiarsi, colori, fantasie e tagli diventano sempre più confortevoli e fluidi. Nell’era dello smartworking, inoltre, gli outfit comodi da poter sfruttare sia per lavorare da casa che per uscire a fare qualche commissione sono diventati a dir poco necessari. Tra i capi prediletti nel mondo della moda confortevole non possono mancare pantaloni della tuta, tute, maglioni, sneakers, felpe e via dicendo.

Foto Getty Images | Gary Gershoff

Chi l’ha detto che un paio di pantaloni della tuta non possono essere abbinati in modo del tutto nuovo e particolare, ad esempio a un paio di décolletés come piace fare all’attrice e modella Zendaya? Ecco allora qualche idea in fatto di abbinamenti con i joggers, i pantaloni della tuta super di tendenza.

Foto Getty Images | Jacopo Raule

Tendenze inverno 2021: pantaloni della tuta e capi eleganti a contrasto

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Il non plus ultra dello sporty-chic è l’abbinamento tra un capo sportivo (ad esempio i joggers) e un elemento “brillante”: scatenatevi con maxi accessori luminosi, capi in tessuti in raso o cangianti, ad esempio canottiere in seta, reggiseni crop top in pizzo, calzature gioiello (tra le tendenze di stagione), o giacche-blazer dal gusto anni ’80.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Procuratevi un doppiopetto con bottoni gioiello e abbinatelo a un paio di pantaloni della tuta e a un paio di stivaletti o di (s)comodissime pumps. Alle celebrities piacciono tantissimo le combinazioni tuta-giacca o tuta-scarpe col tacco. La buona notizia è che, nella moda, ormai (quasi) tutto è concesso: anche abbinare una tuta in acetato, un impermeabile color cammello e un tacco vertiginoso.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Pantaloni della tuta e felpa coordinata, il look da copiare per l’inverno

Foto Getty Images | John Parra

Ed ecco un grande classico: la tuta coordinata. Abbinate i vostri joggers a una felpa coordinata dello stesso colore e non abbiate paura che il vostro outfit risulti troppo piatto.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Avete ancora decine di elementi da aggiungere alla vostra tuta: accessori in colori neon, clutch e cappotti in lana super chic, Chelsea Boots à la Prada o à la Bottega Veneta (indubbiamente le calzature più trendy della stagione), occhiali da sole in forme e colori strani che strizzano l’occhio agli amati anni ’90. Per quanto riguarda felpa e joggers optate per colori neutri come il beige, il color panna o le sfumature pastello.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Lilla, giallo crema, rosa, celeste, verde acqua sono alleati irrinunciabili se volete cavalcare le tendenze 2020-2021. Se avete ancora qualche dubbio correte a controllare le collezioni pastello del marchio sportivo per eccellenza: Nike.

Joggers: dove trovare i modelli di tendenza per l’inverno 2021

Quando si tratta di ultime tendenze il brand di Chiara Ferragni, il suo Chiara Ferragni Collection, è sempre una sicurezza: tute, felpe e joggers coloratissimi popolano i suoi scaffali virtuali.

Joggers Nike | Foto Asos

Anche Nike ama le sfumature pastello, ad esempio quando propone i suoi joggers double color: una gamba celeste e una rosa.

Sui siti web di brand come Asos troverete decine e decine di modelli di joggers oversize, con o senza tasche, con elastici alle caviglie, vita alta e finish anni ’90.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Chi non ricorda le tute in acetato o felpate di mamma e papà tra gli ’80 e i ’00? Tra i modelli di tendenza anche i joggers con bottoni al lato della gamba, che piacciono soprattutto alle giovanissime e strizzano l’occhio ai look hip hop della scena underground. Infine i leggins, non esattamente definibili come pantaloni della tuta, ma una valida alternativa da indossare sotto una felpa oversize per un look confortevole, soprattutto in versione termica felpata per l’inverno.