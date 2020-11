Ecco quali sono i 5 trend globali della moda 2020

La moda vive di cambiamenti. Sarà per questo che il 2020, un anno piuttosto difficile che ci ha portato a reinventarci in diversi settori, ha segnato anche dal punto di vista della moda dei forti cambiamenti.

Nell’Year in Fashion 2020, il report realizzato incrociando e analizzando tutte le ricerche, le visualizzazioni e i parametri di vendita di 100 milioni di utenti che hanno utilizzato Lyst, piattaforma di ricerche di moda, sono emerse cinque tendenze generate dalle persone di tutto il mondo.

Mistico, il trend con protagonisti amuleti e astrologia

Il sentimento di incertezza prevalso quest’anno ha portato tantissime persone a rivolgere il loro interesse verso l’astrologia e gli amuleti. Infatti, le ricerche che includono “segno zodiacale” o “segno di nascita” sono complessivamente cresciute del 56% su base annua.

Un gioiello che ha sicuramente fatto tendenza? L’amuleto contro il malocchio di Meghan Markle. Dopo che la moglie di Harry è apparsa con questo accessorio al collo, le ricerche di questo gioiello sono aumentate del 58% a maggio.

Cottagecore, l’ispirazione arriva dal mondo rurale

Un altro grande trend di quest’anno è stato il cottagecore. Gli utenti online hanno cercato ispirazione nel mondo rurale e in uno stile di vita più rilassato, orientandosi verso abiti ampi con maniche a sbuffo, camicie fluttuanti e cardigan comodi. A luglio le ricerche di “nap dress”, il cosiddetto “abito da pisolino” lanciato nel 2019 dallo stilista Nell Diamond, sono aumentate del 22%.

Getty Images | Christian Vierig

Il ritorno dello stile confortevole con il loungewear

Chi l’avrebbe mai detto che avremmo passato così tanto tempo in casa. Forse nessuno, ma ci siamo lentamente abituati a passare intere giornate in pigiama o a vestirci, ogni tanto, per avere una parvenza di normalità.

Così, il nostro modo di vestire in casa è profondamente cambiato e ci siamo direzionati verso uno stile più confortevole. Ad aprile, le ricerche di pantaloni della tuta sono cresciute del 123% rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre quelle dei leggings sono salite del 48%.

Getty Images | Christian Vierig

Ciclisti, un grande ritorno nella moda

I pantaloncini da ciclista e le gonne da tennis sono stati tra i trend di quest’estate, e un po’ di tutto il 2020. Le ricerche, in particolare delle gonne, sono cresciute del 33% a giugno.

Per quanto riguarda gli shorts da ciclista, questo capo continua a far sognare anche in autunno, e le ricerche per questa categoria sono complessivamente in aumento del 43% nel mese di settembre.

Getty Images | Daniel Zuchnik

Combat, lo stile survival che piace tanto alle fashion victim

Gli stivali, complici anche le grandi case di moda, sono tra i must have di quest’anno. Tra anfibi e combat boots dalla suola spessa, le ricerche di questi articoli sono complessivamente aumentate del 49% su base annua.

Anche gli articoli in pelle, soprattutto le giacche oversize, fanno sognare e hanno registrato un aumento del 32% su base annua.

E-wear, alla moda come le e-girl

Come non menzionare lo stile delle e-girl, e degli e-boy, tra i trend del 2020? Questa estetica trae ispirazione dagli anime e ruota soprattutto intorno al mondo di Tik Tok.

Infatti, è apprezzatissima tra i giovani ed è in continua crescita. Le ricerche di gonne ispirate al cartone animato Sailor Moon sono cresciute del 16% su base annua, mentre la vendita di t-shirt in rete è aumentata del 20%. Anche le visualizzazioni di pagine con orecchini singoli con pendente, amatissimi dalle e-girl, sono aumentate del 72% su base annua.