Colori pastello: ecco quali andranno di moda in primavera

I campi in fiore, le giornate che cominciano ad essere più calde e lunghe e la voglia di fare lunghe passeggiate all’aria aperta. Queste sono solo alcune delle cose che rendono la primavera un momento meraviglioso e una delle stagioni più belle dell’anno.

Parlando di moda quest’anno, oltre alle stampe floreali, saranno di grande tendenza per la primavera i colori pastello. Queste nuances, tenui e delicate, saranno predominanti non solo nei capispalla, ma anche per gli accessori e, perché no, per le unghie.

Vediamo quindi quali saranno le tonalità pastello da indossare questa primavera e alcuni abbinamenti perfetti per la stagione.

Lilla

Se c’è una nuances pastello che ha conquistato il cuore delle fashion addicted, ma anche quello delle maison di moda e dei brand low cost, è il lilla.

In questa tonalità di colore possiamo trovare praticamente qualunque capo: dai jeans ai maglioni, dalle giacche ai pantaloni palazzo. Ma anche gli accessori, come mini bag e cappelli.

Parlando di armocromia, il lilla sta molto bene alle donne inverno ed estate del sottogruppo cool, che reggono molto bene le tonalità di colore più brillanti.

Per quanto riguarda gli abbinamenti, quest’anno abbiamo indossato le felpe over praticamente con tutto e in tantissime occasioni. Proprio per questo motivo, essendo le felpe di gran moda, vi consigliamo di provare l’abbinamento in foto, che prevede un pantalone a gamba larga e una felpa oversize lilla. Un look piuttosto semplice, arricchito dal beanies rosa confetto.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Rosa, tra i colori pastello più belli per la primavera

Per la primavera 2021 anche il rosa pastello sarà tra i colori di tendenza. Questa nuances di colore è perfetta per chi ha la pelle chiara e vuole mettere in risalto l’incarnato.

Anche qui, come per il lilla, ritroveremo questo colore in tantissimi capi e accessori. In questo caso vi consigliamo un abbinamento molto comfy e tono su tono, dove a farla da protagonisti sono una tuta con maxi tasche e una felpa con colletto ampio. Il tutto arricchito dagli accessori, che rendono il look sportivo ma allo stesso tempo glamour: mini bag bianca, scarpe da ginnastica multicolor e maxi orecchini a cerchio.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Verde menta, primavera “color Tiffany”

Quello che viene spesso definito “color Tiffany”, richiamando le iconiche buste e dustbag del brand di gioielli, sarà sicuramente tra i colori più in voga per questa primavera.

Questa nuances di colore è perfetta per tutte. Che abbiate una carnagione chiara o scura non importa, perché il verde menta vi darà subito tantissima luce.

In questo caso, vi proponiamo un look perfetto per una passeggiata di shopping o per un aperitivo con le amiche: maglione a collo alto verde menta, grande protagonista, abbinato ad una gonna a pieghe lunga nera. A completare il look dei combact boots, in questo caso di Prada, una borsa a spalla, sempre dell’iconico marchio, e un cappellino.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Giallo

Il giallo, nelle sue tonalità più delicate, sarà di super tendenza nella primavera 2021. Sconsigliato a chi ha la carnagione molto chiara, questa nuances è perfetta con l’abbronzatura e in primavera da sfoggiare con accessori floreali o stampe particolari.

Qui vi consigliamo di puntare sugli accessori, scegliendo come in foto un look super cool ma basico, con colori come il beige o il panna, e abbinare una bella borsa in giallo pastello. Avrete così creato un look semplice ma che catturerà subito l’attenzione grazie ai dettagli.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Azzurro

Perfetto per l’imminente primavera, l’azzurro pastello è perfetto per tutte coloro che hanno una carnagione olivastra o, in estate, quando si è più abbronzate. Non è invece particolarmente adatto a chi ha una carnagione chiara. Il rischio è quello di un “effetto sbattuto”.

Per la primavera che sta arrivando vi proponiamo un abbinamento molto bon ton con completo coordinato fantasia e camicia azzurro pastello, grande protagonista dell’outfit grazie alla applicazioni floreali sul petto. A completare il look, ovviamente non possono mancare gli accessori: una borsa semplice nera con borchie e un cappello a tesa larga arancione, in contrasto ma perfetto con il resto del look.