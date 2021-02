I migliori colori per unghie da provare a febbraio

Con l’Italia quasi tutta in zona gialla, finalmente si potrà tornare a passeggiare sfoggiando i nostri abiti preferiti rimasti per tanto tempo chiusi nei cassetti o dentro gli armadi. Oltre a scegliere quali jeans e camicie indossare, potremmo decidere di volter sfoggiare sulle nostre unghie un bellissimo smalto, lucido o opaco.

A febbraio sono diversi i colori di tendenza che, molto probabilmente, detteranno moda anche per la primavera e i mesi a venire.

I colori di tendenza di febbraio per le unghie

Lilla

Il lilla sta letteralmente spopolando nel mondo dell’abbigliamento. Non è difficile, infatti, imbattersi in vetrine piene di blazer, pantaloni e cardigan con bottoni gioiello di questa tonalità di colore.

Anche per le unghie, a febbraio, il lilla detta moda. Un colore delicato che sta bene a tutte e può conferire un aspetto elegante e curato alle mani.

Tra i tanti disponibili in commercio, noi vi consigliamo lo smalto per unghie della linea color hit di Sephora. Oltre al prezzo accessibile, questo smalto promette brillantezza e lunga tenuta.

Foto Sephora | Lilac Fantasy

Arancione

L’arancione, soprattutto se accesso, sarà tra i colori che vedremo maggiormente anche nei capi d’abbigliamento. Per le unghie, uno smalto di questa tonalità è perfetto per osare e scegliere qualcosa di diverso dal classico rosso.

Se siete alla ricerca dello smalto arancione perfetto, noi vi consigliamo quello di Chanel nella colorazione 634 arancio vibrante, a lunga tenuta e dal colore acceso e super brillante.

Foto Origines | Chanel Le Vernis 634 Arancio Vibrante

Rosa Bubblegum

Questa tonalità di rosa sta spopolando soprattutto su borse e accessori. Se volete dare alla vostre unghie un look che non passa inosservato, il bubblegum pink è la scelta giusta.

Da Pupa Milano potete trovare lo smalto lasting color extreme, in una bellissima tonalità di rosa, perfetta per il mese di febbraio, e che garantisce una tenuta ottimale fino a 9 giorni dalla prima applicazione.

Foto Naima | smalto Pupa Milano colore 034

Colorazioni iridescenti

Non sapete scegliere tra il lilla e l’arancione? Non c’è problema, perché gli smalti per unghie iridescenti vengono in vostro soccorso. Perfetti da applicare come top coat, questi prodotti donano alle unghie un look decisamente extra e che vi farà subito dire “wow!”.

Sempre Pupa Milano propone lo smalto #partytime, con effetto glitterato, disponibile in diverse tonalità di colore, dal viola all’azzurro. Il prodotto perfetto per un look scintillate e a prova di festa (quando sarà consentito farle).

Foto Pinalli | #Partytime Smalto Effetto Glitter – 301 Festival Violet

Nero

Lo smalto per unghie nero è un “old but gold” e non passa mai di moda. Anche a febbraio, infatti, questa colorazione sarà tra i trend da indossare sulle dita delle mani (ma anche dei piedi).

In questo caso vi proponiamo il prodotto di uno dei brand “top” per quanto riguarda gli smalti, Essie. Il loro smalto per le unghie nero, come per tutte le altre colorazioni, è lucido, con una composizione ad asciugatura rapida e assicura lunga durata e facilità nell’applicazione.

Foto Notino | colore 88 Licorine

Verde foresta

Se siete delle amanti del verde, questo febbraio sarà tra i colori che la faranno da padrone sulle mani. In particolare, sarà il verde foresta il vero grande protagonista sulle unghie.

Collistar propone uno smalto effetto gloss in questa colorazione davvero bellissima che garantisce brillantezza sulle unghie e promette lunghissima durata e, anche qui, facilità nell’applicazione.

Foto My Beauty Web | Colore 588 Verde Paola

Azzurro intenso

Lasciamo per un attimo da parte l’azzurro pastello e concentriamoci sulle tonalità più accese, grandi protagoniste del mese di febbraio.

L’azzurro brillante, che ricorda il colore delle più belle giornate primaverili senza una nuvola, è perfetto per aspettare la bella stagione adesso che le temperature sono più clementi e le giornate si allungano.

Da Yves Saint Laurent è disponibile un bellissimo smalto azzurro intenso, nella colorazione chiamata Majorelle Blu, con un prezzo decisamente contenuto per un prodotto di un brand high cost.