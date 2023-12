Blazer bianco: come abbini lui non abbini nessuno

Il blazer bianco è un capo di abbigliamento versatile e di grande eleganza che ha conquistato un posto di rilievo nei guardaroba sia maschili che femminili.

Il blazer bianco è un capo di abbigliamento che deriva dalla secolare tradizione sartoriale britannica, evolutosi nel corso del tempo in una vera e propria icona di stile adatta a molteplici occasioni. In altre parole: è il pezzo immancabile in ogni guardaroba!

Il blazer bianco, infatti, è particolarmente apprezzato per la sua capacità di conferire un tocco di classe e sofisticatezza a qualsiasi outfit.

Ma anche per la sua versatilità: esso è adatto sia alle situazioni più formali, ad esempio una riunione di lavoro o una giornata in ufficio, sia a un’uscita pomeridiana o serale più casual, magari in abbinamento a un mini dress.

Casual o formale: il blazer bianco si abbina a ogni occasione

Durante la stagione moda autunno – inverno di quest’anno, tutta all’insegna di look total white e abbinamenti ton sur ton in colori chiari, il blazer bianco la fa da padrone.

Tra i blazer del guardaroba femminile, la giacca bianca offre infatti numerose possibilità di abbinamento. Può essere indossato con un paio di jeans e una t-shirt per un outfit casual chic.

Oppure con una gonna a tubino o un paio di pantaloni cargo: questi abbinamenti risulteranno sofisticati ma confortevoli allo stesso tempo, soprattutto con l’aggiunta di un paio di sneakers super glam o di un versatilissimo Chelsea boot.

Inoltre non si dovrà avere paura di sbagliare: perché il bianco, anche nelle sue sfumature avorio o panna, starà bene con tutto: dai colori pastello come ad esempio il Peach Fuzz a quelli più caldi, come l’avvolgente color cuoio.

Versatilità stagionale: il capo immancabile sia d’estate che d’inverno

Una ulteriore menzione d’onore va alla versatilità stagionale del blazer bianco: generalmente associato ai look estivi, il bianco è oggi sdoganato anche durante l’inverno.

In tal senso questo capo di abbigliamento si abbina perfettamente ai capi in lino o cotone tipici dell’estate o a quelli in lana e tessuti pesanti più adatti al freddo, con tanto di sciarpe ultra avvolgenti.

Un esempio di look invernale casual con blazer bianco lo vede abbinato a una gonna in maglia e a un piumino oversize trapuntato, altro capo di tendenza nel mondo fashion.

Per un outfit più elegante puntiamo invece all’abbinamento con una jumpsuit, ad esempio quella tempestata di paillettes proposta tra le novità della collezione Natale Calzedonia.