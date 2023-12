Pantaloni cargo: queste 3 tipologie non possono mancare nel tuo armadio

I pantaloni cargo hanno fatto un salto: sono passati dall’armadio maschile a quello femminile, arricchendosi di stile e colori.

Complice la mania per gli anni Duemila, da qualche tempo a questa parte i pantaloni cargo sono tornati a popolare i negozi di abbigliamento e gli armadi delle fashion addicted.

Ma la loro storia risale ben prima all’inizio del Nuovo Millennio: negli anni ’30 del Novecento, infatti, memori della Prima Guerra Mondiale e già presagendo l’avvento della Seconda, le uniformi militari cominciarono ad arricchirsi di tasche e tasconi.

Ed è proprio questo l’elemento che caratterizza i pantaloni cargo: lungo la gamba troviamo disseminati dei tasconi, che gli conferiscono un’aura sportiva e casual.

Capi cargo che non possono mancare nell’armadio

Inizialmente considerati capi d’abbigliamento maschili, i pantaloni cargo sono oggi tra i modelli di pantaloni più di tendenza, veri pezzi forti in ogni armadio femminile, vista anche la diffusione delle gonne cargo.

Grazie al loro ritorno in auge li troviamo infatti in nuove sfumature di colore e in nuovi tessuti: dal denim al cotone, dal raso ai tessuti tecnici.

Scopriamo dunque 3 tipologie di capi cargo che possiamo sfoggiare durante la stagione autunno – inverno:

pantaloni cargo casual ;

; pantaloni cargo sporty ;

; menzione speciale alla gonna cargo.

Casual, sporty o gonna cargo? Scegli il tuo preferito

I pantaloni cargo casual sono probabilmente la versione più diffusa nei negozi: si trovano sia a vita alta (sicuramente più comodi) che a vita bassa, in vero stile anni ’00. Ciò che ci piace di più dei cargo casual è la loro versatilità.

Che li vogliamo indossare con una camicia o con una felpa, con un maglione o con un gilet della nonna non importa: staranno bene con tutto.

I colori da prediligere questa stagione sono il beige, il marrone, il bianco avorio, ma anche il kaki, il perfetto richiamo ai tempi delle divise militari.

Dal casual si passa ai cargo sporty, che sono la versione più sportiva degli altri. Spesso li troviamo in tessuti tecnici, di vari colori. Ma ciò che ci piace di più è l’abbinamento con capi eleganti e inaspettati: ad esempio dei top in tessuti trasparenti. La perfetta espressione dello stile sporty-chic!

Infine non si può non dedicare una menzione speciale alla gonna cargo: come è ovvio essa figura principalmente negli armadi femminili e conferisce un tocco di austerità a ogni look.

La nostra versione preferita è la gonna cargo in cotone spesso oppure in denim, magari in sfumature di colore neutre come il grigio o il nero.