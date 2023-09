Questi sono i pantaloni più trendy di questo autunno: il look perfetto per i prossimi mesi

Tempo di autunno e quindi anche di fare alcuni cambiamenti nell’armadio per affrontare il primo freddo stagionale.

Tra tutti i capi anche i pantaloni meritano molta attenzione, ovviamente i jeans sono un sempreverde ma ci sono look speciali per questo periodo dell’anno che possono dare un tocco di classe alle giornate.

Dalla moda, le sfilate e le disponibilità nei negozi è già possibile capire non solo quali saranno i modelli più gettonati ma anche quale colore non deve mancare assolutamente nell’armadio.

I pantaloni perfetti per l’autunno

Tra tutti i capi, i pantaloni svolgono un ruolo cruciare nel dare spessore al look. Quindi non solo jeans ma anche pantaloni perché per l’ufficio, per la passeggiata ma anche per una cena romantica sono veramente comodi e di tendenza.

L’icona per l’autunno è il rosso, quindi è red mania e il pantalone non deve mancare in questa tonalità molto accesa ma anche sensuale. Dopotutto il rosso è il colore della passione, non c’è un’altra tinta che si può paragonare e torna con grande forza in questo periodo dell’anno anche grazie a proposte particolari delle principali Maison.

I pantaloni rossi non sono facili da abbinare, quindi ovviamente le scelte vanno fatte con attenzione. Tutto dipende anche dal fit e dal modello, ci sono quelli classici che possono essere perfetti con una blusa monocolore oppure a fantasia a patto che riprenda i toni del rosso. Molto bello anche l’abbinamento rosso e cashmere, ad esempio con un maglione color grigio o uno smanicato corto. Il rosso però può anche essere ideale come completo, ad esempio se si vuole partecipare ad una cerimonia e si sceglie un capo colorato e di tendenza sicuramente non si passerà inosservate, per la vita di tutti i giorni i pantaloni classici anche modello chino sono molto comodi anche con scarpe basse.

Tra tutti i pantaloni rossi ora disponibili ci sono quelli di H&M che hanno un design incredibile, sono il fiore all’occhiello dell’azienda, economici e a zampa, costano 40 euro e sono molto particolari. Anche quelli di Zara lasciano il segno, fit elegante e classico, molto raffinati. Questi costano 50 euro ma sono veramente il must have di stagione. In lana invece c’è il modello di Marni che, per chi ama la moda, è sicuramente un punto di riferimento. Bellissimi ma più impegnativi, il costo è di 700 euro. Tod’s è uno dei più gettonati, i pantaloni per l’autunno in gamba larga di lana costano 990 euro.