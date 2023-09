Stivali di tendenza per questo autunno, 7 modelli cammello per un look raffinato

L’autunno è ormai alle porte e gli stivali stanno tornando: 7 modelli cammello da avere assolutamente per un look raffinato e chic

L’estate è magnifica, divertente e rilassante, su questo siamo tutti d’accordo. L’autunno, però, porta con sé un’atmosfera unica fatta di colori caldi, profumi unici e, ammettiamolo, un certo stile. Si avvicina il momento del fatidico cambio di stagione e, presto, tireremo fuori dall’armadio i capi più pesanti per prepararci al primo freddo. Saluteremo così le scarpe aperte e i sandali in favore degli amatissimi e versatili stivali. E, quest’anno, tornano di moda quelli “cammello”: chic, raffinati e adatti ad ogni occasione. Ecco 7 modelli da avere assolutamente.

Ce n’è per tutti i gusti, ovviamente, e le esigenze. Anche in fatto di sfumature, questa stagione, offre una serie di nuance che si adattano e sposano magnificamente con la maggior parte dei colori e che possiamo alternare per essere sempre originali e “impeccabili”. Quali non farsi mancare?

7 stivali cammello per questo autunno: look raffinato e chic

Il camoscio ha la capacità di risultare elegante e dare un tocco “classico” ad ogni outfit, perfino ad un semplice paio di jeans. Per questo tutti dovremmo possedere almeno un paio di stivali di questo genere, da sfruttare all’occorrenza: che si tratti di un incontro di lavoro o di una cena con gli amici. Ecco 7 modelli da non farsi scappare.

Stivali alti in camoscio con risvolto. Originali, casual e “sbarazzini”. Perfetti da abbinare ad un jeans o un pantalone dritto, ma anche ad una minigonna con calza abbinata. Per i colori si spazia dal beige al classico cuoio e il risultato è sempre impeccabile.

Stivali al ginocchio con tacco medio/alto e punta quadrata. Comodi ma eleganti, una via di mezza tra il classico tacco alto e una scarpa comoda. Di solito si presentano abbastanza “rigidi”, ma ne esistono anche di “morbidi”. Perfetti sotto un camicione, un maglione “maxi”, ma anche una gonna a pieghe.

Stivali in tessuto con suola rigida. Un modello molto amato negli ultimi anni, in cui la parte superiore calza come un guanto adattandosi alla forma della gamba. In questo caso di solito si predilige una tinta “scura”, come un marrone intenso o un castagna vibrante. Adatti a chi vuole unire praticità e glamour.

Stivali con tacco a spillo e gambale largo. Un classico che non passa mai di moda e che sono l’ideale anche con un paio di shorts autunnali o invernali. Perfetti soprattutto con capi corti, si adattano però benissimo perfino ai jeans, purché siano abbasta “aderenti”.

Stivali classici in camoscio con punta tonda e tacco squadrato. Forse il must have irrinunciabile della stagione, sono queste le calzature che non possiamo farci mancare perché adatte praticamente a qualsiasi mise. E che ci fanno fare un figurone sia se decidiamo di essere eleganti sia che invece vogliamo sentirci pratici e comodi.

Stivali stile cowboy o cowgirl. Altra tendenza che torna di moda questa stagione e che è amatissima soprattutto dalle star. Il bello di queste calzature è che si possono indossare anche senza calze o collant e hanno sempre la capacità di fare la loro figura. Sveltiscono, donano brio e vivacità.

Stivaletti a gamba passa dal tacco medio alto. Chi non ama lo stivale alto può preferire il modello alla caviglia, talvolta con cinturino o lacci. Questa tipologia è molto indicata di giorno, ma fa la sua bella figura anche alla sera se indossata nel modo giusto. Ideale anche con pantaloni eleganti e dal taglio largo.