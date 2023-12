Outfit di Natale Calzedonia: per brillare durante le feste

La collezione Natale Calzedonia 2023 ci regala tessuti luminosi e trasparenze intriganti, conditi con un pizzico di paillettes.

Scegliere cosa indossare il giorno di Natale e durante le feste può essere complicato: da una parte c’è chi vuole sfruttare capi di abbigliamento e accessori già presenti nell’armadio; dall’altra chi ha voglia di indossare qualcosa di nuovo.

Durante le feste, in effetti, molti brand propongono collezioni natalizie che ci invogliano a fare acquisti, come nel caso di Calzedonia.

Tra i brand più amati in Italia, quest’anno Calzedonia ha dato il meglio di sé proponendo non solo calze e collant di ogni tipo, ma anche pantaloni, leggings e accessori all’insegna di trasparenze e tessuti luminosi.

Elementi che oltre a essere particolarmente al passo con le tendenze moda autunno – inverno, sono anche perfetti per dar vita a un look di capodanno.

Collezione Natale Calzedonia: non solo collant, ma anche capi in paillettes

I colori predominanti della nuova collezione sono il nero e il grigio, anche in versione argento; ma non mancano incursioni quali calze rosse, collant in maglia color panna, o calzini con inserti gioiello perfetti da abbinare a un paio di scarpe Mary Jane.

Tra i nuovi arrivi più interessanti possiamo sicuramente annoverare le jumpsuit in paillette e i pantaloni di paillettes con frange. In alternativa li troviamo con inserti di piume a decorare il fondo, o con disegni paillettati che li fanno sembrare simili a tessuti di broccato.

Tra le novità più glam troviamo poi i pantaloni in mesh, anche in versione brillantinata. I pantaloni in mesh non sono altro che pantaloni di tessuto a rete, da indossare sopra a calze coprenti, leggings o pantaloni; oppure da sfoggiare sopra a della lingerie, lasciando l’intimo a vista.

Idee per look natalizi: cosa indossare durante le feste

Il giorno di Natale, dunque, potremmo decidere di sfoggiare un look firmato Calzedonia: abbiniamo ad esempio collant rossi a pantalone di paillettes nero, aggiungendo una blusa in seta o raso e un blazer strutturato nero.

Una valida alternativa può essere abbinare un paio di calze con inserti gioiello a un blazer-vestito. Si tratta di un outfit particolarmente glam, adatto a varie fasce d’età. Si può optare per blazer oversize più o meno lunghi, lasciandoli larghi in vita o aggiungendo una cintura.

Infine con il ton sur ton non si può sbagliare: tra i colori di tendenza troviamo il bianco, nelle sue gradazioni di panna, avorio; ma anche il beige o il grigio ghiaccio. Il giorno di Natale chiama rosso: che ne dite allora di un outfit monocromatico sui toni del bordeaux? La riuscita è assicurata.