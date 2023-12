Che ti metti a capodanno? I suggerimenti outfit per le eterne indecise

Il capodanno è alle porte e in tante si fanno la stessa domanda: “Che mi metto a capodanno?”. Questi suggerimenti outfit potrebbero tornare utili.

C’è chi dice di non essere interessato alla notte di capodanno… e chi mente! Anche chi non ama partecipare a feste, cenoni e serate scatenate, all’idea di restare a casa da solo a non far nulla vacilla.

Per la stessa ragione quando la fine dell’anno si avvicina due domande girano vorticosamente in testa: “Cosa faccio a capodanno?” e “Che mi metto a capodanno?“.

Sul primo punto dovrete aiutarvi da soli, ad esempio contattando amici o parenti per un cenone, oppure prenotando una fuga dell’ultimo minuto in una città europea o in centro benessere.

“Che mi metto a capodanno?”, niente paura, segui questi suggerimenti outfit

Per il look, invece, ci sono i nostri suggerimenti: i fashion trend per il capodanno 2024 sono tutti all’insegna delle trasparenze o degli outfit metallici. Oppure, per le più “severe”, del color block e del ton sur ton.

Di seguito abbiamo dunque pensato di proporre 3 opzioni per un look di capodanno, strizzando l’occhio alle tendenze moda più interessanti del momento.

Che vogliate andare a cena da qualche parte, a ballare, oppure a trascorrere la nottata in piazza non importa, questi outfit andranno bene per ogni occasione. E se avete paura di sentire freddo, basterà vestirsi a strati!

Look metallici: oro, argento, o…

I look metallici sono i prediletti per la notte di capodanno e la collezione Paco Rabanne x H&M lo dimostra. Vi piace l’argento? Perfetto, il grigio è il nuovo nero! Preferite l’oro? Anch’esso ineccepibile. Vorreste indossare altri colori, come ad esempio il rosso o il viola? Non c’è problema.

I look in tessuti metallici conferiscono un’aura statuaria a qualsiasi outfit e possono essere declinati sia sotto forma di abito che di completo tailleur con gonna o pantalone. Se invece temete di esagerare col metallo, optate per una gonna o un top, da abbinare a capi in tessuti più tradizionali.

Trasparenze: ciò che sta sotto conta

Le trasparenze, quest’anno, sono irrinunciabili. I tessuti in rete, i capi intimi che si spostano sopra agli indumenti (invece che restare nascosti) o il pizzo sono tutte opzioni che risulteranno adatte alla notte dell’ultimo dell’anno.

Un’idea è quella di indossare della lingerie particolarmente raffinata e ricercata e coprirla con dei leggeri capi in mesh. Se si tratta di mesh in pizzo, poi, è ancora meglio! In questo caso optare per il total black potrebbe essere un’idea: un colore classico e intrigante allo stesso tempo.

Outfit di capodanno monocromatici e ton sur ton: adatti alle donne più mature

In alcuni casi si potrebbe pensare che metallo e trasparenze siano “un po’ troppo”, soprattutto per le donne mature. In questo caso si può optare per raffinati look color block o monocromatici.

Vestirsi ton sur ton, giocando con le diverse gradazioni di una stessa nuance, non solo è molto raffinato, ma è anche piuttosto semplice da un punto di vista pratico: basta scegliere un colore e concentrarsi su quello.

Un’opzione particolarmente interessante per la notte di capodanno è il rosso: oltre a essere un colore di tendenza, il rosso è adatto a celebrare la fine dell’anno e si sposa col periodo delle festività alla perfezione.

Soprattutto con una gonna di paillettes e un paio di calze rosse. Anche Diletta Leotta lo ha scelto per uno dei suoi tanti look da neo-mamma.