Quando si pensa a come vestirsi a Capodanno, si opta subito per il colore rosso. È questo tradizionalmente il colore di Capodanno, che si tratti di un abbigliamento comodo come un semplice maglione oppure un abito da sera elegante, la scelta del colore ricade sul rosso.

La tradizione vuole che i capi rossi da indossare a Capodanno siano rigorosamente un regalo, da utilizzare solo la sera del 31 dicembre per poi essere gettati il giorno dopo. Infatti, molto spesso per rispettare la tradizione si opta per la scelta dell’intimo rosso che poi viene buttato. Ma perchè proprio il rosso? Le origini sono antiche e lontane.

Le origini del colore rosso a Capodanno

Perché ci si veste di rosso a Capodanno? – Foto Pinterest/ vanityfair.it

Le origini della tradizione del colore rosso a Capodanno sono varie. Secondo qualcuno questa usanza viene dalla Cina, dove utilizzavano il rosso per scacciare il Niàn, un demone mangia uomini che comparirebbe proprio durante il Capodanno cinese.

Invece, secondo altri la tradizione nasce nell’antica Roma. Durante il Capodanno, sia uomini che donne indossavano qualcosa di rosso come simbolo di potere, di fertilità, di salute e di ricchezza, oltre che di fortuna. Il colore rosso era molto costoso e indossare abiti di questo colore significava mettere bene in chiaro il proprio status sociale ed economico.

Sta di fatto che ad oggi, il rosso a Capodanno è principalmente un simbolo di fortuna e di buon auspicio.

Outfit per la sera di Capodanno

Con l’arrivo della sera di Capodanno inizia l’affannosa ricerca all’abito giusto. Si può optare per diverse proposte. Se si festeggia in un party elegante o in discoteca si può optare per un abito di paillettes rigorosamente rosso. Invece, se si festeggia a casa tra amici e parenti si può scegliere un maglione rosso o una camicia rossa da abbinare ad un semplice pantalone. Non male anche i vestiti in maglia, larghi e comodi.

Poi si passa alla scelta dell’intimo che deve essere rigorosamente rosso, sia per tradizione che per evitare che si veda sotto gli abiti. Ed infine, non può mancare il make up appropriato: un bel rossetto rosso scintillante.