Intimo rosso: per un Capodanno da ricordare

Con Capodanno 2023 alle porte, abbiamo la scusa perfetta per puntare su nuovi capi di intimo rosso, lingerie da indossare con l’outfit di Capodanno.

Nella notte dell’ultimo dell’anno, com’è tradizione, nessun outfit elegante, casual o easy chic può considerarsi completo senza un tocco di rosso sotto, perciò tutte le griffe specializzate nel settore dell’intimo hanno aggiunto alle loro collezioni coordinati e capi singoli davvero imperdibili.

Completino intimo rosso Yamamay

Foto Yamamay | Completino intimo

Una delle griffe che hanno proposto le collezioni più intriganti per le festività di dicembre è Yamamay, che ha affiancato ai modelli classici della sua collezione autunno/inverno tutta una serie di articoli da sogno, realizzati in rosso. Spazio quindi a coordinati con push up e brasiliana, a intriganti baby doll e body con applicazioni in pizzo e a vestaglie in coordinato previste in rosso o in combinazione di rosso e nero.

Intimissimi: reggiseni di tendenza

Foto Intimissimi | Reggiseno Carioca Loosen Heartstrings

Intimissimi ha completato la sua collezione con coordinati davvero seducenti, balconette in pizzo rosso in coordinato con tanga a doppia fascia laterale, ma anche brasiliani in pizzo rosso con giochi sensuali di trasparenze, baby doll dai dettagli cut-out, camicie da notte e vestaglie molto chic.

Slipdress di seta La Perla

Foto La Perla | Slipdress in raso di seta rossa

La Perla è una delle griffe che persegue da sempre uno stile più ricercato, Made in Italy, perciò spazio a completi in pizzo rosso con reggiseno push up o balconette. Soffermandoci però su questo esclusivo capo, uno slipdress in raso di seta rossa, realizzato con un’antica tecnica fiorentina di ricamo applicato a mano, artigianalmente. Per festeggiare nel migliore dei modi la notte di Capodanno!

Autoreggenti rosse firmate Victoria’s Secret

Foto Victoria’s Secret | Autoreggenti Crystal con logo

Articoli molto interessanti anche nella collezione Victoria’s Secret, non potete assolutamente rinunciare a delle seducenti autoreggenti di colore rosso, con pizzo ricamato. Il marchio leader mondiale nel campo dell’intimo di lusso non si fa mancare proprio niente!

Body in pizzo Amazon

Foto Amazon | ShinyStar Body

Amazon, uno degli e-commerce più utilizzato al mondo, è pronto a proporci una vasta gamma di intimo rosso. Un capo di cui non si può fare a meno è questo body in pizzo, elegante e seducente, perfetto anche da lasciar intravedere con l’outfit scelto!