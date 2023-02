Tutto sul rossetto rosso: a chi sta bene sino ai prodotti da avere

Leggenda narra che non appena si indossi un velo di rossetto rosso sulle labbra si venga improvvisamente pervasi di nuova grinta, l’umore migliori e così anche l’autostima. Emblema assoluto di femminilità, esso costituisce da sempre un autentico irrinunciabile vezzo per ogni devota make-up addicted: talvolta strumento di seduzione, talvolta antidoto contro qualsivoglia sorta di malumore, questo è in grado di far interpretare a chiunque lo sfoggi un ruolo diverso all’occorrenza nonché offrirne una differente prospettiva.

Il rossetto rosso sta davvero bene a tutte?

Il quesito sorge dunque spontaneo: ma il rossetto rosso sta davvero bene a tutte? Lo sappiamo, Il make- up può essere il miglior alleato tanto quanto il peggior nemico e lo stesso discorso vale in questo caso. Riuscire a valorizzare efficacemente i lineamenti del viso è infatti un merito non da poco eppure, qualora non maneggiato con cura, questo potrebbe rivelarsi letteralmente deleterio per la propria immagine.

La risposta, però, è assolutamente sì. Il segreto sta esclusivamente nel saper individuare l’esatta tonalità capace di esaltare il sottotono di chi lo indossi.

Rossetto rosso: ad ognuna il suo, come sceglierlo

Le potenzialità dell’indossare un rossetto scarlatto sono enormi: il colore degli occhi viene esaltato, i piccoli difetti del contorno labbra corretti allo stesso modo del cattivo umore. Ma come sceglierne correttamente la nuance? Niente di più semplice: se il colore naturale delle labbra si presenta violaceo è consigliato optare per un tono freddo, qualora invece viri più al corallo sono da preferire i rossi caldi.

Un secondo elemento da tenere sempre presente è sicuramente poi quello del contrasto tra rossetto pelle, occhi, e capelli. Nel caso di un incarnato diafano, ad esempio, le gradazioni perfette sono quella del carminio, del magenta, del ciliegia del bordeaux, mentre sono sconsigliate sfumature più calde.

Queste saranno le predilette per valorizzare capelli castani oppure ramati, più precisamente nel rosso fuoco, nel mattone, nel corallo e in tutte quelle nuances con una forte componente aranciata. Giocando invece sul contrasto tonale con lo sguardo, non vi è niente di meglio che scegliere un rossetto rosso vermiglio al fine di enfatizzare occhi blu, verdi e nocciola. Di seguito, i nostri rossetti rossi del cuore.

Dior Beauty: Rouge Dior

Foto Instagram @diorbeauty

Rouge Dior più che un rossetto è un vero e proprio trattamento, grazie alla sua formulazione a base di fiori, tra cui estratti di peonia rossa e fiore di melograno, che promette un trucco labbra impeccabile fino a 16 ore di tempo.

Chanel: Rouge Allure

Foto Instagram @chanel.beauty

Impossibile, infine, non nominare l’iconico Chanel Rouge Allure, un rossetto deciso e luminoso dalla consistenza ultrafine e fondente per una tenuta perfetta. Sarà amore dalla prima applicazione, ne siamo certi.