Trend calze rosse: perfette per i look di Natale e non solo

Sono finiti i tempi in cui si deve soffrire il freddo per il bene della moda: tornano i collant coprenti e le calze rosse non possono mancare.

Che si tratti di quelle velate o di quelle coprenti, di quelle a rete o di quelle con stampe, di autoreggenti o classici collant, le calze non passano mai di moda e sono parte integrante dei nostri outfit invernali.

Se durante le mezze stagioni (sempre ammesso che esistano ancora…) si opta per look senza calze, durante i mesi più freddi bisogna rassegnarsi alla necessità di coprirsi meglio. Ma chi l’ha detto che coprirsi di più significa rinunciare alla moda?

In questo senso calze e collant sono l’esempio perfetto di un evergreen che fa tendenza, soprattutto se declinati in colori e fantasie particolari. Nello specifico oggi vogliamo parlare del trend calze rosse: perfetto non solo per gli outfit natalizi, ma anche per look invernali e colorati.

Calze rosse: chi l’ha detto che ci sono solo le classiche nere?

Se si parla di calze rosse si può fare riferimento non soltanto ai classici collant coprenti in rosso natale, ma anche a quelli velati, a quelli in pizzo dal tocco burlesque oppure alle calze in sfumature di rossi particolari, ad esempio il bordeaux o il magenta.

Il 2023, per esempio, è stato l’anno del Viva Magenta, mentre il 2024 sarà all’insegna di un più morbido Peah Fuzz.

Gli abbinamenti ideali da fare con le calze rosse sono di due tipi:

da una parte quelli con colori neutri , ad esempio il grigio, il nero, il blu o il bianco;

, ad esempio il grigio, il nero, il blu o il bianco; dall’altra quelli con colori più accesi, ad esempio il fucsia o il lilla, oppure l’arancio o il blu elettrico.

Scopriamo insieme qualche esempio di look in abbinamento con i collant rossi.

Outfit con collant rossi: quali colori abbinare?

Per chi ama gli outfit minimalisti ma non vuole rinunciare a un tocco di colore si può ad esempio abbinare una paio di calze rosse a una minigonna a balze o dritta. I colori da prediligere sono il nero, il blu o il grigio, anche in fantasie quali i quadri tartan, il pied de poule o il principe di Galles.

Si può poi aggiungere una camicia bianca e un blazer oversize, magari in grigio o nero. Oppure un caldo maglione in lana nelle stesse sfumature neutre.

Per un look più particolare, invece, possiamo abbinare il rosso al fucsia o al viola, secondo le linee guida del color blocking, anche nella sua sfumatura più delicata di lilla.

I riferimenti nell’alta moda per questi abbinamenti di colori non mancano, pensiamo ad esempio alle collezioni Versace o Valentino.

Un esempio di look con calze rosse e lilla potrebbe abbinare calze, gonna e maglioncino rossi a un blazer o a un soprabito lilla. Inoltre si potrà giocare con gli accessori, aggiungendo ad esempio borsette, gioielli o occhiali da sole dello stesso colore.