La Notte nel Cuore spoiler, Sumru devastata: costretta a vivere in una grotta

Nella prossima puntata de La notte nel cuore, in onda su Canale 5 domenica 20 luglio, Sumru si ritroverà in una grotta desolata.

Buone notizie per gli appassionati della nuova soap opera turca La notte nel cuore. Per seguire i nuovi episodi dovranno attendere meno di una settimana, poiché la prossima puntata della serie sarà tramessa domenica 20 luglio in prima serata, su Canale 5. Una puntata che, stando alle anticipazioni, si preannuncia scoppiettante poiché si arriverà a un punto di svolta nella vicenda di Sumru.

Dopo essere stata messa alle strette dalla perfida cognata Hikmet, che l’ha costretta a cederle la parte di villa Sansalan di cui è proprietaria, Sumru si vedrà costretta a confessare una volta per tutte la verità sull’identità di Nuh e Melek, i gemelli apparsi improvvisamente nella vita della famiglia più facoltosa della Cappadocia. Quello che accadrà dopo la confessione, però, sarà incredibile.

La notte nel cuore, spoiler 20 luglio: Sumru cacciata di casa da Samet

Nella prossima puntata de La notte nel cuore, in onda domenica 20 luglio su Canale 5, ci sarà la resa dei conti. Dopo tanta insistenza, Nuh e Melek avranno finalmente delle risposte dalla loro madre biologica. Risposte delle quali però non saranno molto soddisfatti: Sumru dirà la verità? Quel che è certo è che, davanti a tutti, la donna rivelerà di essere la madre naturale dei due gemelli.

Sumru spiegherà di aver dato alla luce i due bambini ma di averli abbandonati dopo la nascita poiché frutti di uno stupro del suo ex marito. Un episodio doloroso, che l’avrebbe quindi spinta a lasciare la sua vecchia famiglia e a chiudere definitivamente i conti col passato. La sua confessione, però, oltre a non convincere i gemelli, farà infuriare non poco Samet, che non farà sconti alla moglie.

La donna verrà sbattuta fuori di casa insieme alla madre Nihayet, ma non saranno semplicemente invitate a lasciare la villa. Gli uomini di Samet si spingeranno oltre e abbandoneranno le due donne in una zona desolata. Per proteggersi dai lupi, le due trascorreranno la notte in una grotta. Anche Nuh e Melek verranno prelevati dagli uomini d Sansalan, che li sequestreranno.

Portati in una scuderia, verranno rinchiusi in due stanze diverse e interrogati da Samet, Cihan ed Esat, curiosi di scoprire chi si nasconde dietro il loro arrivo alla villa. Villa che, da questo momento in poi, sarà nelle mani di Hikmet: la donna chiamerà a rapporto tutti i dipendenti della villa, spiegando che dovranno sottostare ai suoi ordini e che da quel momento molte cose cambieranno.