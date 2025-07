La pasta alla Norma bianca è una vera scoperta, la ricetta è velocissima e la rifarò per il menu di Ferragosto perché è troppo sfiziosa

Un piatto dal sapore mediterraneo ispirato al primo tipico della cucina siciliana, da gustare in estate per un menu all’insegna della bontà semplice.

Dando per assodato che la pasta alla Norma si prepara con il pomodoro ridotto ad un sugo cremoso eccezionale dovremmo forse cambiare il nome della pasta alla Norma bianca senza pomodoro chiamandola semplicemente pasta con le melanzane e ricotta salata, non credete?

Il punto è che la differenza la fa chi vuole trovare la ricetta online e fa proprio questa domanda ai motori di ricerca: “Qual è la ricetta della pasta alla Norma bianca?”, dite la verità, ci siete anche voi tra coloro che proprio oggi vogliono cucinare una Norma in bianco per gustare un primo appetitoso ma senza pomodoro!

Allora noi che abbiamo pensato? Di proporvela proprio qui di seguito, così da poterla cominciare a preparare subito.

Come si cucina la pasta alla Norma bianca

La preparazione è facilissima, la scelta della cottura degli ortaggi è fondamentale, la ricetta originale prevede di friggere le melanzane ma se volete un piatto più leggero potete anche grigliarle oppure ripassarle in padella per una ventina di minuti fino a che sono tenere.

La ricotta che si usa per questa ricetta è quella tipica siciliana, non è fresca ma secca, salata o infornata più o meno morbida, dipende dai gusti. In alternativa o in aggiunta, per una pasta alla Norma in bianco ancora più saporita, potete utilizzare del provolone piccante o dolce.

Ingredienti per quattro persone

320 gr di pennette

3 melanzane

200 gr di ricotta salata

3 cucchiai di olio extra vergine di oliva

4 foglie di basilico

1 pizzico di sale fino

olio per friggere

Preparazione

Prendete le melanzane, lavatele ed eliminate il picciuolo, tagliate a fette e poi a cubetti, friggetele in olio ben caldo fino a doratura, prelevatele con un mestolo forato e ponetele a sgocciolare su carta assorbente per togliere l’unto in eccesso. Date una spolverata di sale. Grattugiate la ricotta salata con una grattugia a maglie larghe e mettetela da parte. In una pentola capiente versate abbondante acqua e portatela ad ebollizione, salate con moderazione. Lessate le pennette e scolatele al dente, versate la pasta in una insalatiera e conditela con l’olio extra vergine di oliva, aggiungete metà della ricotta salata, metà melanzane fritte e mescolate. Porzionate la pasta alla Norma bianca nei piatti e completate il condimento con altre melanzane e ricotta salata, guarnite con una foglia di basilico e servite in tavola.

