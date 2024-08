Piatti tipici siciliani da mangiare almeno una volta nella vita

Quali sono i piatti tipici siciliani da provare assolutamente? Dai dolci ai primi piatti passando per lo street food, ecco cosa assaggiare in Sicilia!

Se nei prossimi giorni ti recherai in uno dei posti più belli dell’Italia, ovvero la Sicilia, devi assolutamente sapere quali sono i piatti tipici siciliani.

Dai dolci più sfiziosi ai primi piatti da non perdere al ristorante, ecco quali sono le prelibatezze culinarie della cucina sarda da non farsi scappare!

Cosa mangiare in Sicilia, i piatti e i dolci da non perdere

Mangiare i piatti siciliani, che siano primi, secondo o dolci, è una vera e propria esperienza. Le ricette siciliane risalgono alla tradizione della regione, motivo per cui sono tra le famose al mondo.

Iniziamo dallo street food siciliano, ovunque andrai sarà impossibile resistere al profumo che troverai per le vie delle città e dei piccoli borghi. Una delle specialità street food della Sicilia sono le arancine o gli arancini, una deliziosa pallina di riso croccante fuori ripiena con ragù di carne e mozzarella. Ad oggi è possibile trovare tantissime varianti, anche vegetariane!

Per una merenda coi fiocchi dovrai assaggiare assolutamente la famosa granita siciliana. Dalle mandorle siciliane al limone, sono tanti i gusti tra cui scegliere per la propria granita. Un altro dolce da non perdere è la brioche col tuppo farcita di gelato, una vera e propria goduria per il palato.

In Puglia viene chiamato con il nome di panzerotto, è infatti uno dei piatti tipici pugliesi da provare assolutamente, anche in Sicilia è possibile trovare la versione del panzerotto con il nome di calzone fritto.

Tra i primi piatti tipici della Sicilia c’è il cous cous siciliano, nonostante abbia origini magrebine si è diffuso nel trapanese tanto da diventare un piatto tipico del posto. Il primo viene servito con un condimento di mare, il cous cous viene preparato nel brodo di pesce. Molto buona e sfiziosa la pasta alla norma, la puoi trovare in tutte le trattorie e gustare la ricetta originale della tradizione siciliana.

Al ristorante troverai tra le proposte dei piatti vegetariani la caponata, uno stufato di melanzane agrodolce condito con sedano, cipolle, pomodori, capperi e olive.

I dolci da non perdere son davvero tanti, impossibile non assaggiare almeno una volta nella vita il cannolo. Anche la cassata è un dolce che merita di essere provato. Sfiziose e ricercatissime i biscotti di mandorla, una vera goduria per grandi e bambini che conquisterà anche i palati più difficili.

Anche se la tua vacanza in Sicilia è low cost potrai assaporare alcuni dei piatti tipici del posto in località street food con prezzi accessibili.