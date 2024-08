Vacanza low cost in Sicilia, ecco dove andare

5 spiagge siciliane che costano meno, ecco dove trascorrere le ferie in Sicilia per una vacanza low cost…

Se stai pensando di andare in Sicilia e per quest’anno hai un budget abbastanza limitato, potresti prendere in considerazione delle spiagge siciliane che costano meno e risparmiare un pochino.

Trascorrere le ferie lontano da casa aiuta a staccare dalla solita routine, quindi non ti resta che prenotare nel posto che più ti piace e vivere una vacanza economica ma comunque indimenticabile e sorprendente!

Dove andare al mare in Sicilia per le vacanze low cost

Per andare in vacanza non occorre necessariamente spendere più del dovuto, avere un budget ti permette di monitorare le spese e soprattutto di mettere qualcosa da parte nel caso in cui ci siano degli imprevisti durante i giorni di ferie. Se non sai dove andare in Sicilia, ecco alcuni posti economici per andare al mare.

Una delle destinazioni più economiche della Sicilia è sicuramente Capo d’Orlando. Se cerchi un mare dalle acque color turchese e sabbia fine e dorata, questa è una meta che sicuramente ti permetterà di trascorrere una vacanza paradisiaca.

Punta Braccetto è un’altra meta della Sicilia low cost in cui trascorrere qualche giorno di vacanza. La spiaggia è molto vasta ed è anche circondata da una pineta ombreggiata, luogo ideale per chi desidera allontanarsi un momento dalla spiaggia e organizzare un picnic per un pranzo all’ombra rilassante.

Poco distante da Agrigento si trova una meta molto ambita nel periodo estivo, è economica ed è facile da raggiungere. Stiamo parlando della Riserva Naturale di Torre Salsa, qui potrai trovare diverse spiagge di sabbia in cui poter trascorrere le giornate nell’acqua cristallina della Sicilia.

Per chi ama il mare e la natura potrebbe prenotare le vacanze nei pressi della Riserva Naturale di Vendicari. Un luogo piccolo ma incantevole, il colore de mare è uno dei motivi per cui almeno una volta nella vita bisogna visitare questo posto, oltre al fatto che è immerso completamente nel verde.

Ultima meta ma non meno importante è Tindari, è anche consigliata per chi è in viaggio con bambini piccoli ed è alla ricerca di un luogo tranquillo e rilassante lontano dal caos turistico. Se desideri sapere dove trascorrere le vacanze con i tuoi bambini nell’isola, scopri le 5 spiagge della Sicilia adatte alle famiglie!

Sicuramente con le offerte last minute potrai trovare vitto e alloggio a poco prezzo, nonostante agosto sia un mese di alta stagione fino alla fine della settimana di ferragosto. In alternativa segnati queste idee per la prossima estate così da poter prenotare in tempo ed evitare grosse spese!