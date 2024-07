Dove andare in vacanza quest’estate con i bambini? Ecco le 5 spiagge della Sicilia adatte ai bambini per una vacanza tranquilla e rilassante!

Le tue tanto attese ferie estive sono finalmente arrivate. Stai organizzando le vacanze in una delle regioni più belle del nostro paese: la Sicilia. Se hai intenzione di andare lì oppure abiti proprio in uno dei posti più belli in assoluto, dovresti assolutamente prendere in considerazione le spiagge della Sicilia adatte ai bambini più consigliate dai genitori.

Chi ha bambini piccoli o comunque di un’età inferiore ai 10 anni, sicuramente è alla ricerca di fondali bassi e spiagge tranquille in cui potersi rilassare e lasciare i bambini liberi di divertirsi sia in acqua che nelle zone dedicate a loro. Ecco alcune spiagge, alcune anche con Bandiera Blu 2024, in cui trascorrere le vacanze!

5 spiagge in Sicilia in cui trascorrere le vacanze con i bambini

La Sicilia è una regione italiana da visitare almeno una volta nella vita. Oltre a vantare un mare a dir poco paradisiaco, è importante non sottovalutare le sue città e la sua storia.

Andare alla scoperta delle città siciliane non è da sottovalutare, ad esempio potresti scoprire i 7 luoghi infestati e misteriosi per una giornata all’insegna del mistero e della curiosità in cui anche i bambini potrebbero sentirsi coinvolti. La Sicilia, quindi, va visitata tutto l’anno, non solo nel periodo estivo!

Di seguito le spiagge in cui recarsi per trascorrere una vacanza all’insegna del relax con i bambini di tutte le età in Sicilia!

Vendicari , si trova a Siracusa ed è una delle mete più ricercate dai genitori, la spiaggia è circondata da una ricca vegetazione e non mancano le attività per i più piccoli;

, si trova a Siracusa ed è una delle mete più ricercate dai genitori, la spiaggia è circondata da una ricca vegetazione e non mancano le attività per i più piccoli; Santa Maria del Focallo , la spiaggia si trova a Ragusa con bandiera blu 2024 , vanta un fondale basso e acque cristalline per ben 8 chilometri, ideale quindi per chi ha bambini piccoli e desidera tranquillità e serenità;

, la spiaggia si trova a Ragusa con , vanta un fondale basso e acque cristalline per ben 8 chilometri, ideale quindi per chi ha bambini piccoli e desidera tranquillità e serenità; San Vito lo Capo , anche questa è una meta consigliata per chi è alla ricerca di un fondale basso e desidera trascorrere le ferie in un posto incantevole dalla sabbia bianca e finissima;

, anche questa è una meta consigliata per chi è alla ricerca di un fondale basso e desidera trascorrere le ferie in un posto incantevole dalla sabbia bianca e finissima; Castellammare del Golfo è una spiaggia pulitissima con un mare limpido e tranquillo, i bambini quindi possono tranquillamente fare il bagno a riva in tutta serenità;

è una spiaggia pulitissima con un mare limpido e tranquillo, i bambini quindi possono tranquillamente fare il bagno a riva in tutta serenità; Spiaggia di Portopalo di Menfi, spostandoti verso la provincia di Agrigento potrai trovare una lunghissima spiaggia di sabbia fine con fondale anche qui molto basso, ideale quindi per tutte le famiglie con bambini piccoli.

