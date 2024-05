Puglia, le spiagge più belle in cui andare con i bambini

Stai organizzando le tue ferie estive e la tua meta per quest’anno potrebbe essere la Puglia, una delle regioni più richieste del periodo estivo. Il suo mare è uno dei più belli in assoluto qui in Italia, è possibile prenotare in strutture sul Gargano o scendere più giù e ammirare tutta la bellezza paradisiaca del Salento.

Insomma, la Puglia è una regione che offre tantissimi servizi e proposte per il periodo estivo, è ricca di strutture family friend in cui poter avere a portata di mano tutto ciò di cui un genitore ha bisogno per i suoi bambini.

E’ una regione abbastanza grande ed è ricca di spiagge, quali sono le migliori in cui andare con i bambini? Segna questi posti per trascorrere una vacanza all’insegna del relax con i tuoi bambini!

Dove trascorrere le vacanze in Puglia con i bambini, le spiagge più belle

Uno dei posti più belli in assoluto in cui portare i bambini e godere di un panorama paradisiaco è Baia dei Campi. Una spiaggia attrezzata, è un angolo del Gargano tranquillo perfetto quindi per tenere i bambini sotto controllo. Lo puoi trovare tra Vieste e Mattinata.

Sempre sul Gargano c’è Marina di Peschici, una località molto rinominata per le famiglie in cui è possibile trovare diversi servizi. Per chi ha i bimbi un po’ grandi potrebbe prendere in considerazione l’idea di fargli vivere un’avventura come le escursioni in barca per le Isole Tremiti.

Se preferisci andare più giù potresti alloggiare nei pressi di Punta Prosciutto, ovvero Torre Lapillo. Una zona molto bella della Puglia, gli stabilimenti sono tutti ben attrezzati e perfetti per le famiglie con bambini piccoli e grandi. Un’altra spiaggia molto frequentata è San Foca, un mare limpido con stabilimenti in cui poter trascorrere la giornata in relax con i bambini.

Dalla spiaggia bianca e in stile Maldive, la spiaggia di Porto Cesareo è la meta perfetta per chi desidera trascorrere le vacanze in Puglia. Se preferisci una zona d’ombra in cui poter ripararsi dal caldo del sole in pieno giorno, la Baia dei Turchi è uno dei luoghi più belli della Puglia.

Sempre in Salento una delle località più belle è Otranto, qui è possibile trascorrere la giornata al mare in totale relax con sabbia morbida e acque basse perfette per i bambini, e passeggiare la sera in giro per la città. Ora non ti resta che preparare la valigia per le vacanze al mare con i bambini!