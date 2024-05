Sardegna, le spiagge adatte ai bambini: le località più belle

L’estate è sempre più vicina, le scuole termineranno e finalmente arriveranno anche le tanto attese ferie estive. Se hai in programma di andare in Sardegna con la tua famiglia e quindi anche con i tuoi bambini, devi assolutamente segnarti alcune spiagge consigliate proprio alle famiglie.

L’isola vanta numerosissime località in cui trascorrere le proprie vacanze, quindi in base alla tua destinazione potrai decidere quale spiaggia privilegiare durante le tue vacanze.

Per godersi al meglio la Sardegna la cosa migliore da fare sarebbe girarla e spostarsi ogni giorno, nel caso in cui tu preferisca una vacanza in totale relax le strutture con un trattamento all inclusive potrebbe rappresentare la scelta migliore per le tue esigenze.

Le spiagge più belle per i bambini in Sardegna

Viaggiare con i bambini richiede un’organizzazione ben precisa, quindi se vuoi pianificare la tua vacanza nei migliori dei modi non perdere i consigli sulle migliori spiagge della Sardegna adatte ai più piccoli.

A proposito di bambini molto piccoli, la prima spiaggia che ti suggeriamo riguarda proprio loro. Si tratta della spiaggia di Porto Polo, si trova a Palau e l’acqua rimane spesso bassa, motivo per cui è possibile fare il bagno con i più piccoli in tutta tranquillità. Un mare trasparente e cristallino, trascorrere le vacanze qui è un vero e proprio sogno per grandi e bambini!

Acqua limpida e incantevole anche a San Teodoro, la spiaggia in cui trascorrere le tue vacanze estive con i bambini è Cala Brandinchi. Una località in cui è possibile trovare tante attività per le famiglie, i bambini quindi non si annoieranno di certo e potranno fare il bagno in riva al mare senza problemi.

Molto bella anche la spiaggia di Su Giudeu a Chia, anche questa è una zona consigliata alle famiglie per tutti i servizi proposti durante i mesi estivi. A metà dell’isola, invece, la spiaggia più bella in assoluto su cui puntare nel caso ci siano dei bambini è quella di Mari Ermi, a Cabras. In questo caso, però, bisogna portare attenzione al meteo: nel caso in cui ci sia il maestrale, il mare potrebbe diventare pericoloso, quindi è sempre meglio informarsi!

L’ultimo suggerimento riguarda la spiaggia della Pelosa a Stintino, una località in cui la sabbia è completamente dorata e l’acqua è cristallina e sempre molto bassa. I bambini potranno giocare in tutta tranquillità e i genitori potranno rilassarsi senza ovviamente perderli mai di vista. Ora non ti resta che preparare la valigia per i tuoi bambini e metterti in viaggio!