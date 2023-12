Total white: vestiti di bianco da capo a piedi per essere alla moda

L’abbinamento cromatico più glam della stagione è il total white: impariamo a vestirci di bianco dalla testa ai piedi.

Se ci sono due sfumature di colore che non passano mai di moda, quelle sono il bianco e il nero. O forse sarebbe meglio dire due sfumature di “non colori”.

Gli abbinamenti in total black, così quelli in total white, tornano infatti ciclicamente a popolare non solo le passerelle di alta moda, ma anche le strade cittadine, gli armadi dei fashion addicted e le riviste.

Sui social network, in questo periodo, spopolano i look in total white: da ogni parte vediamo celebrity sfoggiare outfit tono su tono in cui è lui, il bianco, a farla da padrone.

E non si tratta solo del bianco candido, ma anche del bianco avorio, del bianco panna e di tutte quelle sfumature di colore chiarissime che si possono accomunare al bianco o che vi si abbinano benissimo, ad esempio il beige o il grigio ghiaccio.

Ton sur ton bianco come Chiara Ferragni: i colori chiari sono di tendenza

A dimostrarcelo è ad esempio Chiara Ferragni, che si è da poco concessa una fuga a St. Moritz assieme alla famiglia e che, come al solito, ha deliziato i suoi follower con post e storie della sua vacanza.

Uno dei suoi ultimi look, infatti, è tutto all’insegna del bianco, del grigio e del beige, compresi i suoi stivaletti da neve e la borsa in coccodrillo dal prezzo esorbitante.

In particolare l’influencer ha indossato un completo coordinato in grigio chiarissimo, un paio di stivaletti da neve in bianco avorio e una pelliccia sintetica tempestata di cristalli in bianco avorio.

Ma non solo, perché la sua Birkin Himalaya Niloticus Crocodile firmata Hermès è anch’essa bianca e grigio chiaro, nonché tempestata di diamanti da oltre 10 carati (per questo il suo valore supera i 150mila euro!).

Look total white: cosa abbinare per essere alla moda questo inverno

Ma anche chi non ha a disposizione le grandi risorse economiche di Chiara Ferragni può dar vita a look in total white in linea con le tendenze della stagione fredda.

Un esempio di abbinamento da provare è il seguente: optiamo per pantaloni e blusa coordinati (i capi coordinati sono anch’essi tra le tendenze moda da seguire) in maglina, comodi e di stile allo stesso tempo. Aggiungiamo un cappotto lungo in lana chiaro oppure un teddy coat, anch’esso in bianco.

Per le scarpe possiamo optare per un paio di comode sneakers, per un outfit a metà tra il casual e lo sportivo, oppure un Chelsea boot, sicuramente adatto a chi vuole guadagnare qualche centimetro senza rinunciare alla comodità.

Anche gli accessori giocano un ruolo fondamentale: si può optare per una borsetta bianca oppure beige chiarissimo, mentre i gioielli vanno bene sia dorati che argentati, in base alla propria stagione armocromica di appartenenza!