Armocromia, come funziona: con questo metodo scegli il colore del look più adatto alla tua pelle

Per scegliere il look perfetto è importante considerare il colore in abbinamento al proprio incarnato, in modo da non sbagliare.

Ci sono colori che stanno bene ad alcune persone, altri che fanno un effetto veramente negativo. Ci sono colori che “spengono” altri che invece risaltano poco e sembra una missione trovare qualcosa che si addica perfettamente al proprio corpo.

Ci sono piccoli trucchi da seguire per non sbagliare mai in nessuna condizione, al di là del colore della propria pelle e dei look a disposizione nell’armadio.

Armocromia: il metodo giusto per scegliere il colore perfetto

Per comprendere quali colori utilizzare e in che modo si può fare leva sull’incarnato, sul colore di occhi e capelli e su quello che in generale rappresenta la persona. È l’insieme di questi elementi a dare il risultato finale. Questo riguarda il make up, gli abiti, la scelta dei dettagli da utilizzare. Per orientarsi senza errori è utile capire qual è la palette che funziona di più, in base all’armonia del momento.

Un primo grande macrogruppo riguarda la separazione tra i colori caldi e i colori freddi. La regola per non sbagliare è quella di replicare il proprio colore, chi ha quindi un tono caldo di pelle con tonalità scure, può fare affidamento su quelli scuri e, viceversa, chi invece ha colori più freddi può fare riferimento ad una palette fredda. In alcuni casi però a dare maggiore risalto è proprio il contrasto, ad esempio chi ha i capelli scuri può scegliere un tono chiaro, come colori neutri oppure tinte pastello e chi invece ha tonalità di pelle rosee o comunque molto fredde può optare per la scelta di colori marmorei. Ovviamente tutto dipende anche dal periodo, in autunno e inverno si usano determinate tinte, in estate invece se ne possono usare delle altre.

In generale i colori chiari come quelli pastello, bianco, beige, oro sono tontalità sicuramente che vanno bene a partire dalla primavera e per l’estate. Per autunno e inverno sono molto più in tono colori scuri come blu, nero, verde. I colori da usare invece sempre sono tinte come il rosso che non conoscono la stagionalità. Guardando al colore è fondamentale capire sempre l’abbinamento colore pelle, capelli, occhi altrimenti si potrebbe generare l’abbinamento all’incarnato piuttosto che ai capelli.

Il nero invece è un classico sempreverde che va bene in ogni stagione e in qualunque condizione. Tuttavia, per non essere eccessivamente pesanti meglio optare, soprattutto in estate, un blu notte altrettanto elegante ma meno complesso del total black.