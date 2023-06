Camicie di lino: come abbinarle e su quali modelli puntare

È ufficiale: le camicie di lino sono l’unico e solo must del guardaroba estivo. Motivo per il quale urge informarsi circa i modelli da avere quest’anno, e sul come abbinarli al meglio.

Fresca, stilosa ma soprattutto versatile. Un miracolo fatto capo? Quasi: la camicia in lino è quel must-have a cui nessun fashion addicted degno del nome che porta è pronto a rinunciare, tanto da essere inevitabilmente portato ad inserirne almeno una nel guardaroba con l’estate all’orizzonte. Sì, anche se questo significa possederne una serie infinita ad occupare prezioso spazio nella cabina armadio. Dopotutto si tratta di una porzione di spazio intelligentemente impiegata, specie se si pensa alla vasta moltitudine di outfit che una di queste è in grado di comporre in qualità di capo jolly.

Quando la corrente lazycore viene proclamata come moda cardine dell’intera estate a venire, poi, interessarsi rispetto alle tendenze in auge per quanto riguarda le camicie di lino nel 2023 viene del tutto naturale. Potevamo noi di Pourfemme, a ragion veduta, non procedere a compilare una diligente guida di stile a tema? Perciò eccola servita.

Quali camicie di lino avere ora, e come creare con esse mise vincenti per l’estate 2023

Così, nella speranza che il vero caldo inizi a scoppiare definitivamente entro il breve periodo aprendoci finalmente la porta all’estate, sembra sia giunto ora il momento di pensare a sfoderare le proprie camicie di lino dall’armadio o, quantomeno, di provvedere ad acquistarne di nuove nell’intento di farlo. Il bianco ed il celeste costituiscono sicuramente le nuances più gettonate in merito, ma ogni anno anche questo capo cade vittima delle nuove tendenze colore vigenti.

Per il 2023, come sappiamo, i dettami della moda asseriscono che si seguiti a portare in alto le tonalità accese ed allegre a cui siamo stati abituati nel corso degli ultimi tempi. Questo è invero l’unico guizzo di eccentricità concessa dalle tendenze, se così dovessimo volerlo considerare: è la recente predilezione per un’estetica pulita e minimale il più possibile, infatti, a dimostrarlo. Ciò vale per le linee e per i tagli degli abiti, esattamente come vale per le nuances da indossare. Accanto a tinte forti e vibranti quali il blu elettrico, il turchese, il fucsia fragola ed il verde prato si stagliano con decisione appunto delicati colori pastello, come anche le classiche ed intramontabili sfumature passepartout del panna, del giallo burro e del verde salvia. E, quando la spiccata tradizionalità delle camicie di lino non convince del tutto, l’alternativa fornita da quei graziosi modelli in pizzo sangallo è la via da percorrere.

Ma perché le amiamo così tanto? Tale tipologia di camicia è prima di tutto costituita da un materiale naturale, il quale garantisce di rimanere freschi ed affrontare così con grande nonchalance anche le meno indulgenti temperature della calura estiva. Le camicie di lino permettono inoltre di vantare look tra i più disparati, per le occasioni e le evenienze più diverse, conferendo a chiunque la indossi un’allure assolutamente rilassata e, dunque, una raffinatezza totalmente effortless.

I modelli su cui puntare nell’estate 2023 sono sicuramente contrassegnati da volume over, quindi comode e impalpabili esattamente come la tendenza lazycore comanda. Dalle fantasie etniche o in tinta unita e dalle maniche lunghe da arrotolare ad altezza avambraccio oppure a tre quarti, questi promettono di essere l’elemento base di qualsivoglia mise estiva grazie alla loro spiccata versatilità che permette di abbinarli senza davvero il minimo sforzo. Come? Te lo spieghiamo immediatamente, siamo qui per questo.

Come abbinare le camicie di lino questa estate (sia di giorno che di sera) per sfoggiare look degni di nota

Quanto agli abbinamenti più azzeccati su cui puntare quando si ha a disposizione una di tali fresche camicie di lino non possiamo che menzionare per prima la combo camicia aperta e crop top/bralette, per un look casual ma ricercato al contempo e del tutto a prova di caldo. A completare il tutto un comodo paio di shorts, un pantalone morbido oppure ancora una gonna.

Perché, poi, non dar vita ad un curioso ed interessante contrasto sottraendo – almeno temporaneamente, si intende – il capo in questione al proprio lui? In questo modo si contribuirà a creare una accattivante contrapposizione di linee, data dal taglio maschile della camicia e magari da una di quelle meravigliose gonne di tendenza al momento. Che si tratti di una minigonna in jeans per concedersi una tranquilla passeggiata in centro città per occasioni diurne, oppure una dalla silhouette a matita che sia lunga e sino a sfiorare elegantemente le caviglie, possibilmente scelta in raso idealmente per una serata fuori, il risultato sarà egualmente garantito. Ti diamo la nostra parola.

Alternativa vincente pensata per un’evenienza serale, ancora, potrebbe invece essere quella che vede la camicia in lino utilizzata a mo’ di capospalla su di un raffinato slip dress, per far fronte alla leggera brezza estiva con grande classe. Sì, inaspettata quanto elegante.

E se invece si decidesse di optare per un outfit dello medesimo tessuto da capo a piedi? Una tra le accoppiate maggiormente amate dalle fashion addicted è senza ombra di dubbio quella costituita dalle camicie di lino viste accanto ad un ampio paio di pantaloni a palazzo, sempre in lino. Parliamo di una mise che ben si sposa sia allo scopo di recarsi in ufficio (e sopportare egregiamente il caldo estenuante) come pure da sfoggiare con fierezza nel tempo libero. A te la scelta!

Qualora pensassi di aver già letto tutto riguardo ai possibili abbinamenti delle camicie di lino forse dovresti sapere che no, non è affatto finita qui: attualmente fortemente in voga, le combo di stile predilette dai più scrupolosi osservatori della moda sono sicuramente quelle formate da camicia e bermuda e camicia e jeans wide leg, rigorosamente sfrangiati. La protagonista potrà essere scelta a maniche corte, oppure lunghe e modellate a proprio piacimento.

Giunti al termine della nostra accurata guida a proposito del come si portano le camicie di lino in estate, ora dicci: ti abbiamo convinta ad acquistarne almeno una? E perché proprio due?