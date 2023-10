Jeans skinny perfetti anche per l’autunno, ma come abbinarli? 5 soluzioni per completare il tuo outfit

I jeans skinny sono il must have dell’autunno: come indossarli per valorizzare al meglio la figura, 5 abbinamenti top per i tuoi outfit.

Con i jeans, si sa, non si sbaglia mai. Che sia scuro o chiaro, il denim rappresenta sempre la scelta giusta per tutte le occasioni. Merito dell’enorme versatilità di questo capo, che consente di creare gli abbinamenti più disparati, perfetti sia per il giorno che per la sera. Sì, i pantaloni in jeans possono risultare anche estremamente eleganti, se combinati nel modo giusto e con le giuste calzature. Anche se si tratta di modelli apparentemente sportivi come quelli skinny,

Si tratta del modello di jeans super aderente ed elasticizzato, che diventa quasi una seconda pelle. Nonostante negli ultimi anni siano tornati prepotentemente di moda i pantaloni dal taglio largo, il jeans skinny non tramonta mai e non può di certo mancare nel guardaroba autunnale. Soprattutto perché, più di ogni altro, si possono abbinare in tantissimi modi diversi. Il segreto? Utilizzare le scarpe giuste, per dare un tocco più o meno casual al tuo look. Ecco 5 consigli per valorizzare al meglio la tua silhouette.

Come abbinare i jeans skinny: 5 soluzioni per creare look perfetti

Il jeans skinny è uno dei capi di abbigliamento più democratici di sempre. Uno di quelli che si adattano alla perfezione a diversi stili e personalità, poiché facilmente abbinabili in tanti modi diversi. Dai top crop ai pullover, fino ai body slim con blazer: i jeans stretti stanno bene davvero con tutto, ma a dare l’impronta principale all’outfit ci pensano le calzature. Quali scarpe abbinare ai jeans skinny per valorizzarli al massimo? C’è l’imbarazzo della scelta, ma ecco per te 5 idee per dare sfogo alla tua creatività ed essere perfetta in ogni occasione.

Jeans e sneakers

Il primo, infallibile, abbinamento del tuo denim attillato è quello con le sneakers, per uno stile sportivo impeccabile. Praticamente perfetto con ogni tipo di scarpa da ginnastica, il jeans skinny rende al massimo con modelli dalla suola piuttosto alta, che slanciano la figura. Sì alle sneakers bianche, un must di ogni stagione.

Jeans e decolleté

Parola d’ordine: eleganza. Tutti sappiamo che, abbinati alle scarpe col tacco, anche i jeans diventano raffinati e adatti ai look più romantici. I decolleté a punta, in particolare, rappresentano la scelta più azzeccata per allungare al massimo le gambe. Per dare un tocco di luce all’outfit, opta per un colore forte e deciso, che ‘spezzi’ con tutto il resto.

Jeans e tronchetti

Se vuoi stare comoda ma senza rinunciare all’estetica, i tronchetti fanno al caso tuo. Con i jeans skinny, questo tipo di stivaletto con tacco medio risulta delizioso, soprattutto se aderente alla caviglia. Piccolo consiglio: se scegli questa calzatura, abbinala a pantaloni a vita alta, così da non accorciare molto la figura.

Jeans e anfibi (o stivaletti bassi)

Le amanti dei look più ‘strong’ non potrebbero mai rinunciare a questa combo preziosa. I jeans stretti ( ma veramente stretti!) si abbinano benissimo ad ogni tipologia di stivaletto basso. Assicuratati che l’orlo del pantalone finisca sopra al gambale, così che non si creino ‘difetti’ quando i jeans poggiano sulla calzatura. Scegli un modello nero per un look evergreen che non stanca mai.

Jeans e stivaloni alti (sopra il ginocchio)

Gli over-the-knee boots e i jeans stretti formano un’accoppiata più che vincente. Per un effetto super allungante, scegli un modello di pantaloni a vita alta: questo tipo di calzatura catalizza l’attenzione sulle gambe. Il consiglio è quello di non creare un contrasto troppo netto tra la tonalità dei jeans è quella delle scarpe, per un risultato finale chic e raffinato.