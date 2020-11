Leggings termici: nel 2021 va di moda stare al caldo

Che siate freddolose, o che amiate la stagione fredda, a nessuno fa piacere avere i geloni alle ginocchia. E la soluzione è semplicissima: i leggings termici. Non pensiate però che vogliamo proporvi dei brutti fuseaux di lana pruriginosa, ormai l’abbigliamento tecnico ha infinite forme: può essere di pelle, di vinile, stampato o essere tale e quale al denim.

Vi proponiamo i modelli tendenza e qualche look a cui ispirarvi per indossare i vostri leggings termici per l’inverno 2021.

Un classico rivisitato: il grigio melange di Uniqulo

Basici e intramontabili, i leggings grigi melange di UNIQLO sono perfetti nella loro semplicità. Il brand giapponese realizza i suoi capi HEATTECH con una tecnologica dei tessuti tenuta segreta, e possiamo capire perché: nella loro leggerezza sono caldi da non credere.

Questo baselayer è perfetto per tantissimi outfit: la giusta tonalità di grigio poi assottiglia le linee del corpo e, nella loro semplicità, si prestano agli eccessi di guardaroba.

Getty Images | Edward Berthelot

Un po’ biker: la pelle di Tezenis

Calzedonia è ormai qualche anno che propone dell’ottimo abbigliamento termico e quest’anno ancheTezenis lo segue a ruota. I leggings termici di pelle sono il perfetto incontro tra stile e comodità. Potreste provarli con un paio di stringate e una giacca animalier, come Olivia Palermo.

Getty Images | Edward Berthelot

Il finto denim di Calzedonia

Sempre Calzedonia quest’anno propone un modello in simil denim. Che cosa potreste volere di più? Morbidi, caldi, eviteranno a chi ha paura di sembrare in pigiama l’effetto casalingo. In questo caso, non ci sarebbe neanche bisogno di consigliare un look: potrete scegliere tra uno di quelli che sfruttereste con il vostro paio di jeans preferito.

Getty Images | Edward Berthelot

Lo shorts, per le più temerarie

Sì, forse pensando al tessuto termico i biker shorts non sono la prima ispirazione, ma se anche questi sono di tessuto tecnico, perché non provare ad abbinarli a una giacca oversize e a un paio di pantaloncini di jeans? Magari per una giornata fresca, non eccessivamente glaciale, quando splende un bel sole.