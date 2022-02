Blazer oversize, il must have della Milano fashion week

Se anche voi siete cresciute a pane e Pretty Woman, il blazer oversize è indiscutibilmente la giacca da avere per forza, sempre e comunque. Se poi è oversize ancora meglio, anche perché con il revival degli anni ’90 nella moda non possiamo lasciarcela sfuggire!

Gli abbinamenti sono tanti e tutti bellissimi, perché questa giacca è davvero il massimo per ogni look: comoda, versatile e glamour. E la Milano Fashion Week lo conferma!

La giacca perfetta non esis…

Ragazze, che dire, il blazer oversize non si può non amarlo e le passerelle di questi giorni ce lo dimostrano: è il vero protagonista della moda primavera-estate 2022.

Non possiamo non ispirarci alla Gucci Queen Chiara Ferragni per l’outfit più spettacolare, perché con questo blazer rosa stand alone, con fiore gigante su petto nudo l’influencer ha vinto tutto.

Ma se vogliamo posare gli occhi sulla divinità delle nuove generazioni, allora ecco che Victoria dei Maneskin viene in nostro soccorso con un completo che sprizza coolness da ogni ricamo!

D’altronde lei non è nuova a look stratosferici e le giacche blazer sono sicuramente uno dei suoi grandi amori.

Insomma, il blazer oversize ha fatto innamorare tutti e tutte, rendendosi protagonista della moda di stagione a tutti i livelli. Anche un’atleta olimpica come Francesca Lollobrigida non si lascia sfuggire l’occasione di indossarlo e, tra una gara e l’altra, si concede una pausa fashion alla MFW!