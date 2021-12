Tutte figlie dei fiori, se copiamo il look a Victoria dei Måneskin

I Måneskin sono tornati a X Factor per una serata che ha fatto impazzire i fan del talent! Per l’occasione Victoria De Angelis, bassista del gruppo nonché icona fashion per tantissimi giovani della generazione Z, ha sfoggiato un completo a fiori genderless firmato Gucci che chiede solo una cosa: essere rubato per copiarle il look! Tra le tendenze moda autunno-inverno, infatti, non ci sono solo piume, capi in raso e look total white, ma anche blazer e completi da sfruttare in ogni occasione.

Completi a fiori: i fan di Victoria le copiano il look

Il completo a fiori di Victoria mette insieme alcune delle tendenze più interessanti di questa stagione fredda: innanzitutto il colore del tessuto, bianco avorio. I colori chiari sono raffinati e adatti a tutte le età, in più richiamano il gusto nordeuropeo che ci piace sempre. In secondo luogo i fiori: nel suo caso Gucci ha scelto una ministampa floreale su blazer e pantaloni, ma noi possiamo decidere di spaziare verso le macrostampe o completi coordinati con gonna oppure vestiti.

I fiori richiamano la nostalgia per la primavera e l’estate, ma non è detto che non possiamo indossarli anche d’inverno!