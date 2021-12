Le scarpe che fanno impazzire la generazione Z

In giro per le strade cittadine è pienissimo di gruppi di giovanissimi dallo stile sempre più peculiare e riconoscibile. Amano sfoggiare colori e capi ispirati alla moda anni ’90, tra questi anche gli stivaletti platform firmati Dr. Martens. Anfibi nati come scarpe militari, gli stivaletti stringati Dr. Martens hanno acquistato nel tempo forme, colori e caratteristiche sempre più di tendenza, fino a diventare le scarpe preferite di tutti i giovanissimi della generazione Z, soprattutto nella loro versione con platform in gomma. Ci donano qualche centimetro in più d’altezza, sono comodi (soprattutto dopo averli indossati per un po’), indistruttibili e soprattutto alla moda!

Stivaletti platform e mini dress: l’outfit top

Gli abbinamenti che più spesso ci capita di vedere in giro con gli stivaletti platform sono i mini dress. Dai capi in raso come gli abiti sottoveste ai vestiti cut out, ai giovanissimi non piacciono solo gli stivaletti plaform, ma anche gli abbinamenti sporty-chic che si possono fare con loro. In pieno stile moda anni ’90, i mini dress i colori moda di tendenza come il fucsia, il viola o le sfumature pastello, oppure con stampe geometriche e a fiori, sono i preferiti da abbinare agli anfibi con platform che fanno impazzire la generazione Z.