Ce l'avete una giacca di velluto come quella dei Måneskin?

I Måneskin ospiti a Sanremo ci ricordano molte cose, anche rispetto allo stile. Beniamini di Gucci e del suo direttore creativo Alessandro Michele, i quattro ragazzi del gruppo sfoggiano spesso capi in velluto genderless, adatti indiscriminatamente ai lui e alle lei. Tra le tendenze della stagione fredda, dunque, non torna che comodo come la giacca di velluto sia uno dei capi più cool. Il blazer in velluto pettinato, dai richiami anni ’70, è un capo adatto sia alle occasioni formali, che a dar vita a look dal tono serio ma smorzabile con accessori e abbinamenti ad hoc.

Una giacca di velluto per ogni colore

Avete mai notato come il velluto pettinato sia in grado di rendere profondissimo qualsiasi colore? Dal blu notte al nero, dal rosso bordeaux alle nuance neutre come il beige o il marrone, una giacca di velluto riesce a dare risalto a qualsiasi colore moda abbiamo voglia di sfoggiare. Così come certe nuance, ad esempio i super di tendenza rosa o blu elettrico, riescono a dare un tocco in più a ogni blazer in velluto. Che si tratti di modelli doppiopetto o avvitati, lunghi a metà coscia o oversize come negli anni ’90, la giacca di velluto è irrinunciabile per l’inverno. Perché è calda e super di tendenza!