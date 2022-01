Per noi lo stesso... ma in rosa

Se una cosa è rosa, molto probabilmente sarà la più bella del reame! Fortuna che tra i colori moda della stagione spicca il rosa in tutte le sue sfumature: soprattutto quelle dal tono neon e accesissimo. Se la tendenza blazer fucsia non ci avesse già fatto venire il sospetto, ora lo confermiamo a gran voce: il rosa è il colore della stagione con la r maiuscola. Ovviamente al fianco dell’accattivante colore Pantone 2022!

Scarpe rosa, abiti rosa, accessori rosa: tendenza rosa

Ma perché il rosa ci fa impazzire? Innanzitutto perché siamo da sempre abituate a considerarlo il colore femminile per eccellenza. In secondo luogo perché quest’anno la moda ce ne ha proposto sfumature brillanti che gridano boldness a pieni polmoni. Se i designer si sono dedicati a collezioni in rosa shocking, noi non possiamo che seguirne il suggerimento. Dai completi sportivi in rosa corallo fluo alle calzature con plateau in stile Versace, dal blazer fucsia alle collezioni Fendi e Chanel sul rosa antico e rosa Barbie, a Prada, Chiara Ferragni Brand e Valentino: questo è il colore da sfoggiare!