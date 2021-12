Chi l'ha detto che in palestra non si può essere fashion?

La moda non dorme mai, neanche quando si va in palestra. Ci basta guardare la collezione firmata Fendi X Kim Kardashian Skims per capire come i completi sportivi coordinati possano dare vita a tutto un nuovo mondo di moda fitness. Dai reggiseni sportivi alle t-shirt crop top, dai leggings in fantasie e colori moda particolari, la moda fitness ci ispira a dare il meglio di noi durante l’attività sportiva ed è anche un’ottima idea regalo per amiche o persone care amanti di una vita attiva.

Moda fitness: puntiamo tutto sui colori accesi

Non c’è niente di meglio di capi moda fitness in colori accesi e brillanti per darci la carica durante l’attività in palestra. Il Colore Pantone 2022, a metà tra un glicine e un azzurro, è un’ottima scelta quando si tratta di scegliere il nostro completo sportivo coordinato. In alternativa possiamo puntare sui colori fluo, che hanno calcato le passerelle dei grandi designer, ad esempio Balenciaga, Balmain o Versace. Il fucsia e il verde lime sono tra i colori più interessanti nel mondo della moda, lo si vede dal blazer fucsia, capo di tendenza della stagione, e, ora, anche dai nostri completi sportivi coordinati!